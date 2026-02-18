Auténtico partido de campanillas el que se vivirá esta noche en el mítico y siempre nostálgico Romelio Martínez de Barranquilla. Junior, haciendo alarde de una de las mejores nóminas del país, recibe al encopetado América de Cali, que llega revitalizado tras vencer en la pasada jornada a Independiente Santa Fe en el Pascual Guerrero. Como es costumbre, se espera un ambiente de jolgorio, música, viento y buen fútbol en La Arenosa, que cambia el compás del Carnaval por el latido del balón.

Junior vs América: Canales de TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Junior de Barranquilla vs América de Cali

Fecha: Miércoles 18 de febrero de 2026

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla

Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 7)

Árbitro: Edwin Trujillo

Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Del Carnaval al rugido del Romelio

El Carnaval 2026 bajó el telón y Barranquilla volvió a vestirse de rojiblanco. La ciudad dejó atrás comparsas y conciertos para centrar su energía en el regreso del Junior al histórico escenario de la calle 72. El Romelio Martínez se engalana para recibir el primer gran examen del semestre para los dirigidos por Alfredo Arias, que vienen de caer 2-1 ante Once Caldas en Manizales y necesitan una reacción inmediata.

El duelo ante América representa mucho más que tres puntos: es orgullo, historia y una noche de esas en las que el pequeño coloso barranquillero vuelve a rugir con fuerza.

Junior, con regresos y bajas sensibles

Para este compromiso, Junior recupera piezas importantes. Regresan a la convocatoria el defensor uruguayo Lucas Monzón, ausente desde el 18 de enero, y el mediocampista Guillermo Celis, ambos completamente recuperados. También vuelve Jannenson Sarmiento tras quedar fuera de las últimas citaciones por decisión técnica.

Sin embargo, no estarán disponibles Daniel Rivera ni los mediocampistas Fabián Ángel y Kevin Pérez, este último una baja sensible por lesión, ya que se había consolidado como revulsivo en los segundos tiempos.

El conjunto rojiblanco ocupa la décima posición con nueve puntos, producto de tres victorias y dos derrotas, y está obligado al menos a sumar para meterse en el grupo de los ocho.

América, con variantes para dar el golpe

Por los lados de América de Cali, el equipo llega quinto con 10 unidades y con la posibilidad de escalar a la parte alta de la tabla si consigue la victoria en Barranquilla.

El técnico David González prepara tres movimientos estratégicos. En el mediocampo, Josen Escobar regresará al once titular tras cumplir su sanción, enviando al banco al joven José Cavadía. En ataque, el ecuatoriano Daniel Valencia tendrá su primera titularidad luego de marcar el gol del triunfo ante Santa Fe en su debut.

La ausencia confirmada es la de Dylan Borrero, quien presenta molestias físicas y no será de la partida.

Junior vs América en 1986: recuerdo nostálgico en el Romelio

Junior y América volverán a enfrentarse por Liga en el Romelio Martínez después de casi cuatro décadas. El último antecedente data del 23 de febrero de 1986, cuando el compromiso terminó 2-2.

En aquella ocasión, América se adelantó con goles de Alex Escobar y Anthony de Ávila, mientras que Junior igualó gracias a Julio César Uribe y Rolando Campbell, en un partido que quedó grabado en la memoria de los aficionados barranquilleros.

La historia vuelve a escribirse esta noche, en un escenario cargado de tradición, rivalidad y expectativa.