Hay crisis que no necesitan derrotas escandalosas para sentirse pesadas. Eso es lo que vive Atlético Nacional cada vez que enfrenta a Junior de Barranquilla o a cualquier equipo dirigido por Alfredo Arias. El reciente 1-1 en Itagüí por los cuadrangulares de la Liga BetPlay fue un recordatorio más: dos rachas adversas siguen vivas y ya desesperan a la hinchada verdolaga.

El empate no solo dejó puntos en el camino. Dejó una sensación de impotencia, de déjà vu, de repetición constante. Atlético Nacional volvió a competir, volvió a generar, volvió a luchar… pero no volvió a ganar. Y en este clásico moderno, que se ha convertido en uno de los duelos más tensos del torneo, las estadísticas se han vuelto tan determinantes como el mismo rendimiento en la cancha.

Atlético Nacional vs Junior: 10 partidos sin ganar y una racha que pesa demasiado

El choque ante Junior por los cuadrangulares dejó al descubierto una tendencia que ya se volvió insostenible: 10 partidos oficiales sin ganarle al equipo barranquillero. Una cifra que se explica así:

6 derrotas

4 empates

Una de las caídas determinada por resolución de Dimayor.

La última vez que Atlético Nacional venció a Junior fue el 15 de junio de 2022, en el Atanasio Girardot, por 2-1 con goles de Jéfferson Duque y Jhon Duque. Desde entonces ha pasado de todo: técnicos nuevos, reestructuraciones de plantel, cambios tácticos y hasta mudanzas de sede. Pero en todos esos escenarios, un factor ha sido constante: Nacional no logra superar a Junior.

En Itagüí, el libreto se repitió. Atlético Nacional fue intenso, Junior fue ordenado. Nacional intentó proponer, Junior esperó su momento. Nacional buscó romper la racha, Junior la mantuvo viva. Y al final, el 1-1 terminó siendo un resultado que cuenta más desde la estadística que desde el juego.

Atlético Nacional vs Alfredo Arias: otra racha negativa para el cuadro verdolaga

Si lo de Junior es un problema grande, lo que ocurre ante Alfredo Arias es todavía más inquietante. El entrenador uruguayo, hoy al frente del Junior, ha enfrentado a Atlético Nacional con distintos equipos… y casi siempre lo ha superado.

Estos son los números del duelo Nacional vs equipos dirigidos por Alfredo Arias:

12 partidos

1 sola victoria verdolaga

4 empates

7 derrotas

El único triunfo de Nacional ante un equipo de Arias ocurrió en agosto de 2021, cuando venció 2-0 al Deportivo Cali. Desde entonces, todas las versiones del uruguayo -Cali, Santa Fe, DIM y Junior- han sido un obstáculo recurrente. Este semestre lo confirma: Nacional perdió de visitante ante Junior y empató de local. Dos partidos diferentes, dos contextos distintos, pero la misma imposibilidad de imponerse.

Rachas negativas de Nacional: el impacto emocional en el equipo y la hinchada

10 partidos sin vencer a Junior y la imposibilidad constante ante Alfredo Arias, no son solo números. Son marcas que pesan en el ambiente, en la hinchada y en la misma plantilla. Son rachas que condicionan el análisis y aumentan el desgaste emocional del entorno.

Junior y Alfredo Arias se han convertido en un dolor de cabeza permanente para Atlético Nacional. Entre ambos rumbos adversos acumulan una marca que afecta rendimientos, clasificaciones y planes deportivos. Lo más preocupante no es la estadística fría, sino la sensación de repetición, de bloqueo, de no encontrar soluciones definitivas.

El empate en Itagüí volvió a encender una conversación que ya se volvió recurrente: Nacional debe romper estas rachas si quiere retomar control en los duelos decisivos. Hasta que eso no ocurra, cada cruce seguirá cargado de ansiedad, expectativas y un peso histórico que crece partido tras partido.