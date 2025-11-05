El nombre de Carlos Darwin Quintero vuelve a mover el mercado del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). El experimentado atacante de 38 años decidió dar un paso al costado en el Deportivo Pereira, club al que renunció formalmente tras varios meses de incumplimiento salarial. La situación crítica que atraviesa el elenco risaraldense, con más de tres meses de deuda a su plantilla, desencadenó la salida de varias figuras, incluido su técnico Rafael Dudamel, además de tres jugadores titulares, entre ellos su capitán y principal figura: Carlos Darwin Quintero.

Tres grandes del FPC interesados en el fichaje de Carlos Darwin

Tras confirmarse su salida del Deportivo Pereira, tres clubes del FPC se movieron rápidamente para conocer las condiciones del futbolista: Junior de Barranquilla, Millonarios FC y América de Cali.

De los tres, el conjunto barranquillero es el que ha tomado la delantera. Según fuentes cercanas a la negociación, Junior ya le presentó a Quintero una propuesta formal, con cifras muy superiores a las que percibía en Pereira y también más altas que las primeras aproximaciones hechas por América y Millonarios.

La oferta fue elaborada directamente por la familia Char, propietaria del club, y enviada al entorno del futbolista como un borrador de contrato. En ella se establecen condiciones salariales y deportivas que resultan atractivas para el delantero nariñense, quien ha manifestado sentirse honrado por el interés del cuadro Tiburón.

Quintero pidió un poco de espera a la familia Char

Fuentes allegadas a la negociación confirmaron que Carlos Darwin Quintero le pidió al máximo accionista del Junior, Fuad Char, un plazo de diez días para analizar con calma su futuro antes de tomar una decisión definitiva. El atacante reconoció que el ofrecimiento de Junior es muy sólido y le permitiría cerrar su carrera en uno de los clubes más importantes del país.

El periodista Camilo Pinto, de Caracol Radio, aseguró que el atacante ve con muy buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta rojiblanca, y que, salvo un cambio de último momento, el futbolista le daría el sí a Junior en las próximas semanas.

Millonarios y América no se rinden

En la pelea por su fichaje también aparecen Millonarios FC y América de Cali, que, aunque van un paso detrás, mantienen conversaciones con el entorno del jugador y estarían dispuestos a mejorar sus propuestas económicas para convencerlo.

En el caso de Millonarios, el interés tiene un componente personal: Hernán Torres, actual entrenador embajador, dirigió a Quintero en Deportes Tolima, donde construyeron una relación de confianza y respeto. De acuerdo con versiones de prensa, el técnico ya habría hablado con el jugador por teléfono, expresándole su deseo de tenerlo en Bogotá como referente de su nuevo proyecto deportivo.

Por el lado del América, la estrategia pasa más por el corazón. El máximo accionista del club, Tulio Gómez, apeló al sentimiento del jugador, recordándole su vínculo afectivo con el equipo de sus amores. Quintero jugó con el América en la temporada 2023 y, aunque no logró el título, ha reconocido públicamente que le quedó la “espinita” de ser campeón con los rojos. Desde Cali también se han producido acercamientos telefónicos, y el propio Gómez le habría manifestado su intención de verlo cerrar su carrera con un título en el Pascual Guerrero.

Un talento con historia en el fútbol internacional

A sus 38 años, Carlos Darwin Quintero continúa siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol colombiano. Su velocidad, habilidad en el uno contra uno y experiencia internacional lo convierten en un refuerzo de lujo para cualquier club del país.

El atacante nacido en Tumaco, Nariño, tiene una carrera destacada con pasos por el fútbol mexicano, donde fue figura del Santos Laguna y el Club América, llegando a ser considerado durante varios años como uno de los mejores jugadores de la Liga MX.

También militó en el fútbol ruso con el FC Krylia Sovetov y en la MLS, donde brilló con el Minnesota United y el Houston Dynamo. En Colombia defendió las camisetas de Deportes Tolima, América de Cali y Deportivo Pereira, dejando huella en todos los equipos por su talento y profesionalismo.

El futuro inmediato de Carlos Darwin Quintero

Con los tres clubes grandes en la puja, Carlos Darwin Quintero tiene la decisión final en sus manos. Su entorno analiza las ofertas y las condiciones deportivas que cada proyecto le ofrece, conscientes de que esta podría ser la última gran firma de su carrera profesional.

Mientras tanto, la hinchada del Junior de Barranquilla se ilusiona con la posibilidad de tener en su plantilla a uno de los jugadores más talentosos del país, quien podría aportar experiencia, liderazgo y fútbol de nivel top para la temporada 2026.