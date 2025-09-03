El futuro del banquillo en el América de Cali sigue siendo tema central tras la salida de Diego Gabriel Raimondi. Mientras la directiva nombró de manera interina a Alex Escobar, el nombre del argentino Juan Cruz Real volvió a tomar fuerza en las últimas horas, aunque con matices que podrían alejarlo nuevamente de la institución.

Los contactos entre Juan Cruz Real y América de Cali

En diálogo con el programa Despierta Win, el estratega confirmó que sí existieron conversaciones recientes con los dueños del club escarlata, Tulio y Marcela Gómez. El técnico, que ya fue campeón con el América en 2020, reconoció que su intención siempre ha sido regresar al fútbol colombiano, pero admitió que el panorama cambió en los últimos días.

«Esto es fútbol y el fútbol es muy dinámico, pero la realidad es que en las últimas 36 horas si he estado en contacto permanente con los dueños del América a través de mensajes y llamadas telefónicas; veremos como sigue esto y la decisión final de ellos».

Las declaraciones del argentino se conectan directamente con lo que se había revelado en las últimas horas: fue el principal opcionado para asumir nuevamente al equipo, pero la presión de un sector de la hinchada que rechaza su nombre hizo que la dirigencia reconsiderara.

El rechazo de la hinchada y la defensa del técnico

Uno de los puntos más sensibles en torno a Cruz Real es el descontento que un sector de la afición americana ha expresado, especialmente en redes sociales. El propio técnico fue consciente de ello y lo abordó de manera directa:

“Hay un pensamiento negativo con respecto a mi nombre en una parte de la hinchada del América, me parece un poco raro eso porque hace 5 años fuimos campeones y cuando he estado en Cali, en Bogotá y otras partes del país que me he encontrado con hinchas del América, siempre me han tratado muy bien».

El DT defendió su primera etapa, en la que logró la estrella 15 del club, argumentando que más allá del título también hubo un impacto positivo en lo deportivo y lo económico.

«Entiendo que es un club con mucha convocatoria y con un caudal de hinchas detrás muy grande, con lo cual las opiniones pueden ser diversas, pero si vamos a hablar en términos de resultados me fue muy bien y no solo por el título que ganamos, sino también por la venta de jugadores jóvenes de aquella plantilla que le representaron ingresos al club; creo que en solo 10 meses que estuvimos ahí las cosas se hicieron bien y por eso la dirigencia se vuelve ahora a fijar en mí».

⚽”Le tengo gratitud al fútbol colombiano y gratitud obviamente al América de Cali” Juan Cruz Real, técnico argentino.#DespiertaWIN pic.twitter.com/ajdwu40gye — Win Sports (@WinSportsTV) September 3, 2025

La ilusión de volver a la Liga BetPlay

Pese a que en este momento su nombre parece estar más lejos que cerca de un regreso al Pascual Guerrero, Cruz Real dejó un mensaje abierto a la posibilidad de volver a dirigir en la Liga BetPlay y de reencontrarse con el América.

“Yo sí tengo mucha gratitud al futbol colombiano y al América de Cali; no hay duda que me gustaría volver, estoy muy agradecido con Colombia porque hice parte de mi carrera allí, estando en Argentina he seguido siempre de cerca el futbol colombiano y siempre estaré abierto para volver a dirigir en la Liga BetPlay”, concluyó el entrenador.

Lo cierto es que, aunque fue la primera opción de la dirigencia, las fuertes críticas de los aficionados hicieron que su nombre perdiera terreno. Por ahora, el América seguirá bajo el mando interino de Alex Escobar mientras Tulio y Marcela Gómez definen si apuestan por otra alternativa para el proyecto deportivo del 2025.