América de Cali cerró el 2025 sin títulos, pero con un balance competitivo que dejó sensaciones positivas en lo deportivo. El equipo Escarlata logró clasificar a los cuadrangulares finales de la última Liga BetPlay, y además avanzó hasta los octavos de final de la Copa Sudamericana, torneo que disputó desde la fase previa y en el que mostró carácter internacional.

Con ese punto de partida, la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por David González ya trabajan de lleno en la planificación de la temporada 2026, con un objetivo claro: pelear títulos en el ámbito local y tener un papel protagónico en el escenario continental. Para ello, la conformación de la nómina es clave y, en ese proceso, un nombre empieza a tomar fuerza como prioridad absoluta en ataque.

América necesita un ‘9’ y apunta al mercado uruguayo

La principal urgencia del América pasa por reforzar la posición de centro delantero, tras las salidas de Rodrigo Holgado y Luis Ramos, quienes fueron los atacantes principales del equipo durante buena parte de 2025. En ese contexto, el nombre de José Neris se consolidó internamente como la opción preferida para liderar el frente ofensivo.

El delantero uruguayo milita actualmente en Montevideo City Torque, club al que llegó cedido, y su rendimiento despertó el interés de varios equipos del continente. América ya realizó un primer acercamiento formal, pero la propuesta inicial fue rechazada, motivo por el cual el club vallecaucano prepara una oferta mejorada para intentar destrabar la negociación.

Primer intento sin éxito y nueva ofensiva en camino

La información fue confirmada por el periodista Felipe Sierra, quien detalló que José Neris, de 25 años, pertenece contractualmente a Colón de Santa Fe y finaliza su préstamo con el City Torque en diciembre. Esto abre una ventana de oportunidad para negociar su futuro inmediato.

Según datos de Transfermarkt, el atacante está valorado en 1 millón de euros, cifra que América considera razonable dentro de su planificación, entendiendo que se trata de un delantero en edad ideal, con proyección y presente goleador comprobado. En las próximas horas, el club Escarlata enviaría una nueva propuesta que mejore sustancialmente la anterior.

Los números que respaldan a José Neris

El interés de América no es casual. Durante la temporada 2025, José Neris firmó números destacados en el fútbol uruguayo: 16 goles en 34 partidos, además de 5 asistencias, siendo una pieza determinante en el frente de ataque de su equipo.

Formado en River Plate de Montevideo, Neris también pasó por Albion antes de ser transferido a Colón. En su recorrido profesional, el delantero charrúa vistió la camiseta de Peñarol, club con el que consiguió los únicos dos títulos de su carrera hasta ahora, experiencia que suma peso a su perfil competitivo.

América quiere sí o sí un delantero extranjero

Actualmente, América cuenta con Adrián Ramos y el canterano Papula Garcés como alternativas para el puesto de ‘9’. En el caso de Ramos, su liderazgo y jerarquía son indiscutibles, pero su condición física ya no le permite sostener el ritmo de una temporada larga y exigente, que incluirá torneos locales y competencia internacional.

Por su parte, Garcés es visto como una opción interesante a futuro, pero dentro del club consideran que aún no está listo para asumir el rol de titular indiscutido. Por eso, la directriz es clara: incorporar un delantero extranjero de jerarquía, que llegue para marcar diferencia desde el primer día.

Otras gestiones que no prosperaron

Antes de centrar sus esfuerzos en Neris, América exploró otras alternativas importantes en el mercado. Hace algunas semanas, el club realizó un intento fuerte por Luciano Pons, delantero argentino del Atlético Bucaramanga, incluso mejorando la propuesta económica de los Leopardos. Sin embargo, el atacante decidió respetar su palabra y renovar un año más con el equipo santandereano.

También hubo acercamientos formales por Guillermo Paiva, cuyos derechos pertenecen a Olimpia de Paraguay, pero jugó a préstamo en Junior de Barranquilla durante 2025. Aunque esta opción no está completamente descartada, en las últimas horas trascendió que Junior hará un esfuerzo económico para ejecutar la opción de compra y quedarse definitivamente con el atacante.

Neris, una negociación clave contra el reloj

Con varias opciones descartadas o complicadas, en América consideran que José Neris es hoy el nombre que mejor encaja en lo deportivo, lo económico y lo estratégico. El tiempo apremia, el mercado se va cerrando y las alternativas disponibles se reducen.

Por eso, en el cuadro Escarlata entienden que concretar la llegada de un centro delantero no admite improvisaciones. La posición del goleador es un ítem fundamental para las aspiraciones del club en 2026, y todo indica que, tras el primer intento fallido, América irá con decisión para que Neris sea el elegido.

Trayectoria de José Pablo Neris Figueredo