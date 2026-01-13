Luego de varias semanas de incertidumbre, idas y vueltas administrativas y una negociación que estuvo a punto de caerse definitivamente, el caso José Neris – América de Cali volvió a tomar fuerza en las últimas horas. Esta vez, con señales concretas que invitan al optimismo en la interna escarlata y que acercan el desenlace que desde finales de diciembre ambas partes vienen persiguiendo.

El delantero uruguayo de 25 años, prioridad absoluta del club vallecaucano para reforzar su frente de ataque en 2026, está muy cerca de quedar completamente libre y, de concretarse los últimos detalles, su llegada al América podría cerrarse en cuestión de horas.

El gran giro: Neris destraba su salida de Colón

El principal obstáculo que había congelado el negocio fue siempre el mismo: Colón de Santa Fe. Cuando todo parecía encaminado tras la finalización del vínculo de Neris con Montevideo City Torque, apareció el elenco argentino asegurando, con documentación en mano, que aún conservaba derechos sobre el futbolista y que cualquier transferencia debía contar con su aval.

Ese punto mantuvo la negociación en pausa durante más de dos semanas y generó desgaste en América, que incluso empezó a evaluar otras alternativas en el mercado ante el riesgo de quedarse sin delantero de área.

Sin embargo, en las últimas horas el panorama cambió de forma sustancial. José Neris tomó un rol activo y decisivo para destrabar su situación contractual: el propio jugador gestionó directamente su carta de libertad con Colón, realizando un esfuerzo económico importante para acelerar el proceso.

Según se conoció, el delantero resignó dinero correspondiente al tramo final de su contrato y, además, acordó dejarle al club santafesino un pequeño porcentaje de su pase en caso de una futura venta durante los próximos 12 meses. Un movimiento que destrabó la resistencia del equipo argentino y allanó el camino hacia su liberación definitiva.

América siempre fue la prioridad del delantero

Más allá de los obstáculos administrativos, hubo un factor que nunca cambió en esta historia: la voluntad del jugador. Desde el primer contacto, José Neris tuvo como prioridad absoluta llegar al América de Cali, club al que considera uno de los grandes del continente y una vitrina ideal para relanzar su carrera.

De hecho, incluso en el momento más frío de la negociación, cuando el caso parecía empantanado, el atacante nunca cerró la puerta. Tanto así que, según se supo, hace ya un par de semanas el futbolista había definido de manera virtual dónde iba a vivir en Cali, dando por hecho que el acuerdo se terminaría resolviendo.

Ese detalle refleja el grado de convencimiento que siempre tuvo Neris respecto a su destino, aun cuando el panorama externo no acompañaba.

Contrato listo y respaldo total del cuerpo técnico

En el América de Cali la expectativa volvió a crecer. La dirigencia confía en que Neris pueda presentarse esta misma semana en Cali, ya con la carta de libertad en mano, para realizar exámenes médicos y proceder a la firma del contrato que lo vinculará al club por un año.

Cabe recordar que todos los términos contractuales entre América y el jugador estaban acordados desde hace más de dos semanas. El salario, la duración y las condiciones deportivas nunca fueron un problema. Se trata de un contrato muy competitivo dentro del mercado colombiano, acorde al rol que el club espera que asuma el delantero.

En lo deportivo, el respaldo es total. El entrenador David González ve en Neris no solo un ‘9’ de área, sino un potencial líder del equipo, tanto dentro como fuera del campo. En la planificación del cuerpo técnico, el uruguayo aparece como una pieza clave para estructurar el ataque y darle jerarquía a una zona que el club considera prioritaria para competir en 2026.

De novela desgastante a posible cierre feliz

Así, una negociación que pasó de ser inminente a estar congelada, hoy vuelve a perfilarse como uno de los movimientos más importantes del mercado colombiano. América esperó, tuvo paciencia y evitó pagar compensaciones que no consideraba justas; Neris, por su parte, dio un paso al frente y tomó decisiones fuertes para facilitar su salida.

Si no surge un imprevisto de última hora, el desenlace está cerca. Y esta vez, con fundamentos reales para creer que la historia entre América de Cali y José Neris tendrá, finalmente, el final que ambas partes buscaron desde el inicio.