La continuidad de Jorge Bava en Independiente Santa Fe está en duda. El técnico uruguayo, campeón de la Liga BetPlay 2025-I con el equipo bogotano, estaría muy cerca de concretar su salida tras avanzar en negociaciones con Cerro Porteño de Paraguay, uno de los clubes históricos del fútbol suramericano.

Cerro Porteño busca nuevo técnico y ya tendría acuerdo con Bava

El conjunto paraguayo despidió hace apenas cuatro días al argentino Diego Martínez y rápidamente movió sus fichas para conseguir reemplazo. Desde Asunción circula con fuerza la versión de que existe un acuerdo verbal con Bava, quien firmaría contrato hasta diciembre de 2026 y asumiría la dirección técnica de manera inmediata.

La noticia sorprendió en el fútbol colombiano, teniendo en cuenta que Santa Fe tiene asegurada su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. De confirmarse su salida, sería un duro golpe para el actual campeón del país, que confiaba en la continuidad del entrenador que rompió una sequía de nueve años sin títulos de Liga.

🚨Cerro Porteño tiene negociaciones muy avanzadas para que Jorge Bava sea su entrenador.

*️⃣Se trabaja para que el 🇺🇾 deje Santa Fe (hay cláusula de salida) y firme hasta diciembre de 2026.

— César Luis Merlo (@CLMerlo) September 22, 2025

Santa Fe se pronunció oficialmente sobre la situación de Jorge Bava

En medio de los rumores sobre una posible salida de Jorge Bava, Independiente Santa Fe emitió un comunicado oficial este lunes 22 de septiembre. En él, la institución cardenal confirmó que el estratega uruguayo tiene contrato vigente y que su renovación estará supeditada al rendimiento deportivo del equipo en lo que queda de la Liga BetPlay 2025-II.

El mensaje, difundido a través de las redes sociales del club, busca enviar tranquilidad a la hinchada y frenar las especulaciones sobre una inminente partida del técnico. Sin embargo, también deja en claro que la continuidad del entrenador dependerá directamente de los resultados que obtenga el equipo en la presente temporada, tanto en la liga como en la Copa BetPlay, donde los capitalinos siguen en competencia.

— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 22, 2025

Preocupación total en los hinchas de Santa Fe

Sin embargo, las versiones periodísticas que llegan desde el sur del continente aseguran que en el contrato del entrenador uruguayo existe una cláusula de rescisión que le permitiría desvincularse en cualquier momento, en caso de recibir una oferta internacional.

Bava, de 44 años, llegó a Bogotá en marzo de 2025 y en apenas tres meses conquistó el título de la Liga BetPlay, sumando así su sexto campeonato como entrenador. Aunque ha mostrado satisfacción por dirigir en Colombia, en este segundo semestre los resultados han sido irregulares: Santa Fe marcha noveno en la tabla con 17 puntos, aún con opciones de meterse en el grupo de los ocho.

— 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 𝓜𝓪𝓬𝓲𝓮𝓵 𝓒. 🇵🇾 (@Danymacica) September 22, 2025

Un semestre en disputa y un futuro incierto

Además del torneo local, Santa Fe se encuentra en los cuartos de final de la Copa BetPlay, campeonato que no gana desde hace 16 años y que constituye uno de sus principales objetivos de la temporada.

Desde Paraguay, la prensa asegura que Cerro Porteño hará todo lo posible para que Bava se incorpore esta misma semana, pues actualmente el equipo es dirigido de forma interina por Jorge Achucarro. Incluso, se habla de que el entrenador ya habría pedido al club colombiano un acuerdo para su liberación inmediata y así viajar a Asunción.

De concretarse la operación, el fútbol colombiano perdería a uno de los técnicos más destacados del año, mientras que Cerro Porteño sumaría un nombre de peso en su banquillo con miras a recuperar protagonismo en el continente.