El mercado de fichajes del FPC volvió a subir la temperatura y esta vez el foco está puesto en un nombre que genera consenso deportivo y urgencia estratégica. Jean Pestaña se convirtió en prioridad para dos clubes grandes del país, que avanzan en paralelo con propuestas concretas para quedarse con uno de los zagueros más regulares del último año.

El escenario no es menor. Mientras uno de los interesados afrontará la fase previa de la Copa Sudamericana, el otro ya tiene garantizada su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores, un diferencial que empieza a pesar en la balanza y que podría terminar siendo decisivo en la elección final del defensor.

Una salida forzada que cambió todo el tablero

La situación contractual de Jean Carlos Pestaña abrió una ventana de oportunidad que pocos esperaban semanas atrás. El zaguero tenía vínculo vigente con Deportivo Pereira hasta diciembre de 2026, pero la delicada crisis financiera del club —marcada por incumplimientos salariales reiterados y la pérdida del reconocimiento deportivo— cambió por completo el panorama.

Ante ese contexto, el defensor recurrió a la vía legal y logró desvincularse, renunciando incluso a sumas de dinero adeudadas con tal de obtener su carta de libertad. El resultado fue inmediato: Pestaña quedó como agente libre, habilitado para negociar directamente con cualquier club sin intermediación ni costos de transferencia.

El antecedente reciente que juega a favor de una de las partes

Durante todo 2025, el central estuvo a préstamo en América de Cali, donde acumuló una temporada sólida y dejó una impresión positiva tanto en el cuerpo técnico como en la hinchada. Regularidad, firmeza defensiva y buena lectura de juego fueron algunos de los puntos que explican por qué el club escarlata desea retenerlo.

Del lado escarlata, la propuesta pasa por un contrato a dos años, acompañado de una mejora salarial que reconozca su evolución deportiva. Además, el vínculo emocional construido durante el último año es un factor que el propio jugador valora al momento de tomar una decisión.

Junior acelera y cambia el ritmo de la negociación

Sin embargo, el panorama dejó de ser cómodo para América cuando Junior decidió entrar con fuerza en la operación. El club barranquillero identificó a Jean Pestaña como una necesidad inmediata para reforzar su zaga de cara a un 2026 exigente, con varias competencias y aspiraciones altas.

Desde el entorno del futbolista se confirmó que Junior ya estableció contacto directo, lo ubicó como prioridad dentro de su proyecto deportivo y avanzó con una propuesta más robusta en lo económico. La intención no es solo firmarlo, sino asegurar su ficha en propiedad, agregando un ingreso adicional para el jugador más allá del salario.

Jean Carlos Pestaña: un defensor con presente y mercado

Con 28 años, Jean Pestaña atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En 2025 fue titular habitual, sumó minutos en Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana, y mostró una regularidad que pocos zagueros sostuvieron durante todo el calendario.

Su valor de mercado, cercano a los 900 mil euros, refleja ese crecimiento y lo posiciona como uno de los centrales mejor cotizados del fútbol colombiano en la actualidad. No es una apuesta a futuro: es un refuerzo de impacto inmediato.

Alfredo Arias dio el OK para contratarlo

El interés de Junior no es improvisado. Desde el banco, Alfredo Carlos Arias ya había dejado clara su postura sobre el defensor, validando públicamente su perfil para el proyecto deportivo:

“Sobre Jean Pestaña yo di mi opinión y me parece un jugador muy interesante por la edad y las condiciones que tiene; al menos de parte mía tiene el aval para sumarse a nuestro proyecto”.

Ese respaldo terminó de consolidar la ofensiva rojiblanca y explicar por qué el club decidió acelerar cuando la negociación parecía abierta.

Definición inminente en un pulso de alto voltaje

Con dos propuestas firmes, ventajas deportivas distintas y un jugador que sabe que está ante una decisión clave, el desenlace no debería tardar demasiado. Junior tomó la iniciativa y hoy corre con ventaja, pero América aún juega cartas importantes desde lo deportivo y lo emocional.

El mercado se mueve rápido y Jean Pestaña es uno de los nombres que puede resolverse en cuestión de días. Mano a mano declarado, cifras sobre la mesa y un defensor que se transformó en protagonista inesperado del cierre de año en el FPC.