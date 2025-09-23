El nombre de Jarlan Barrera volvió a estar en el centro de la conversación este fin de semana tras marcar un golazo contra su exequipo, el Junior de Barranquilla, en el empate 2-2 del DIM en el estadio Atanasio Girardot. Más allá de la anotación, lo que llamó la atención fue que el samario no celebró el tanto, a diferencia de ocasiones anteriores en las que festejó con intensidad cada vez que le convirtió al cuadro tiburón.

La respuesta de Jarlan sobre un posible regreso a Junior

En zona mixta, un periodista barranquillero le preguntó directamente a Jarlan Barrera si consideraría volver a vestir la camiseta de Junior, y su respuesta fue contundente:

«En mi cabeza está 100% Medellín, si se da la posibilidad de renovar acá, estaré muy feliz porque la verdad me siento muy contento. Si no renuevo acá y en diciembre quedo libre; y si se da la oportunidad (de volver a Junior), eso solo lo sabe Dios; pero lo cierto es que mi cabeza está 100% acá en Medellín y obviamente se va a hablar en su momento, si renuevo o no renuevo, eso queda en los directivos, en el cuerpo técnico, pero mi intención es seguir acá porque acá me siento feliz”.

La declaración no tardó en generar debate entre la hinchada rojiblanca, dividida entre quienes no quieren verlo más con la camiseta del club y quienes consideran que su talento aún puede ser clave en el equipo barranquillero.

El gol y el respeto hacia Junior de Barranquilla

Posteriormente, el mediocampista se refirió al golazo que le marcó a Junior y a la decisión de no festejarlo.

«No puedo negar que siempre es un partido especial contra Junior y que tengo un gran cariño por el equipo; en el gol simplemente guardé respeto por la institución, por el pasado que tuve ahí y porque siempre recordaré de donde salí y todo lo que viví en ese equipo», expresó Jarlan con tono reflexivo.

El gesto fue interpretado por muchos como un mensaje conciliador hacia la afición rojiblanca, que aún no olvida los episodios de desencuentro con el jugador tras su salida en 2018.

La historia de Jarlan con Junior y la herida de la Sudamericana

Jarlan Barrera jugó en Junior de Barranquilla entre 2013 y 2018, período en el que conquistó 3 títulos y se convirtió en figura gracias a su calidad técnica. Sin embargo, su paso por el club quedó marcado por el penal errado en la final de la Copa Sudamericana 2018, un episodio que privó al tiburón de levantar su primer trofeo internacional.

Después de su salida, Barrera pasó por Rosario Central y luego firmó con Atlético Nacional, donde permaneció cuatro años, ganó tres títulos y marcó goles importantes. Durante esa etapa, festejó con efusividad varias anotaciones contra Junior, lo que deterioró definitivamente la relación con gran parte de la hinchada barranquillera, al punto de ser declarado en redes como “persona no grata” en la ciudad.

👀 ¿Quieres volver a Junior, Jarlan? 🎯 Atentos a la respuesta del volante de Medellín 👉 Declaraciones completas en https://t.co/QFijRxlvls pic.twitter.com/Ij9u11vJEt — Cuid Sports (@cuidsports) September 22, 2025

¿Podría darse el regreso de Jarlan a Barranquilla?

El no festejo de su más reciente gol con el DIM, sumado a sus declaraciones, ha abierto el debate sobre un eventual regreso de Jarlan Barrera al Metropolitano. Mientras un sector de la hinchada insiste en que no quieren verlo nunca más con la camiseta tiburona, otro grupo considera que es momento de dejar atrás las diferencias y aprovechar el talento del samario.

Lo cierto es que, por ahora, el volante está concentrado en su presente con Independiente Medellín, equipo con el que quiere seguir y donde asegura sentirse feliz.