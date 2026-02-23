Cuando todo estaba listo para su salida al exterior, el panorama cambió en cuestión de horas. Jarlan Barrera tenía acordado su vínculo con Oriente Petrolero y debía presentarse este martes en Bolivia para realizar exámenes médicos y firmar contrato. Incluso contaba con los tiquetes listos para viajar. Sin embargo, un movimiento inesperado desde el Caribe colombiano alteró por completo su hoja de ruta.

En las primeras horas del lunes, Real Cartagena aceleró gestiones, contactó al futbolista y le aseguró que podía cubrir sus pretensiones económicas para la temporada 2026. Con ese nuevo escenario, el volante samario canceló su itinerario internacional y se desplazó vía terrestre desde Santa Marta hasta Cartagena, donde ya se encuentra listo para oficializar su nuevo contrato.

De Bolivia a Cartagena en cuestión de horas

El acuerdo con Oriente Petrolero estaba cerrado la noche del domingo. El club boliviano lo esperaba en su sede para cumplir con los protocolos médicos y administrativos habituales. La decisión parecía tomada.

Sin embargo, la insistencia de Real Cartagena terminó inclinando la balanza. Las conversaciones entre ambas partes venían desarrollándose desde hacía una semana, con momentos de cercanía y otros de enfriamiento. El proyecto deportivo seducía al jugador, pero existían diferencias económicas que inicialmente impedían el cierre.

Este lunes, a media mañana, las partes alcanzaron un acuerdo pleno. El club cartagenero ajustó su propuesta y logró convencer al futbolista, quien priorizaba permanecer en Colombia.

Esperó hasta el final por una opción en Primera División

El deseo inicial de Jarlan Barrera era continuar en la Primera División del fútbol colombiano o, en su defecto, aceptar alguna de las propuestas que recibió desde distintos puntos de Sudamérica.

Durante varios días aguardó un posible llamado desde Bogotá. En el entorno del jugador se mencionaba la posibilidad de que Independiente Santa Fe o Millonarios FC lo tuvieran en consideración, dado que ambos equipos buscaban un volante creativo con capacidad de filtración y manejo de balón.

Sin embargo, desde el interior de esos clubes le confirmaron a su agente, Kormac Valdebenito, que su nombre no estaba en carpeta en este momento. La principal razón: su inactividad reciente y el hecho de no haber realizado pretemporada tras su salida del DIM a finales de diciembre.

También hubo acercamientos con Deportes Tolima y Deportivo Pereira, pero las conversaciones no prosperaron. En algunos casos, las diferencias económicas pesaron; en otros, el factor físico y competitivo derivado de su inactividad terminó inclinando la decisión.

La prioridad: quedarse en Colombia

Ante ese contexto, el futbolista tomó una determinación clara. Según su entorno, le manifestó a su representante que la prioridad era mantenerse en el país.

Aunque jugar en la Segunda División no era el escenario inicialmente proyectado, el proyecto de Real Cartagena terminó siendo el más sólido y concreto sobre la mesa. El club le ofreció estabilidad, respaldo institucional y un rol protagónico dentro del equipo.

Un detalle determinante fue la tranquilidad que le transmitieron los directivos en torno a su puesta a punto física. No habrá presión inmediata para debutar. Tendrá tiempo para realizar una mini pretemporada y recuperar ritmo competitivo antes de entrar en convocatoria.

Un reto histórico: buscar el ascenso

Más allá de la categoría, el desafío deportivo resulta motivador. Real Cartagena acumula 14 años en la B y la ciudad anhela el regreso a la máxima categoría. El proyecto 2026 apunta directamente al ascenso.

El volante samario quiere ser protagonista en ese proceso y formar parte de un capítulo histórico para el club. La posibilidad de liderar un equipo con aspiraciones claras pesó en su decisión final.

Con su llegada, se suma a otro nombre rimbombante en la plantilla: el delantero internacional Mauro Manotas. En su primera imagen en la sede del club fue recibido con un abrazo por el capitán, Fredy Henkyer Montero, símbolo y referente del equipo.

Así, lo que parecía una salida segura hacia Bolivia terminó convirtiéndose en un giro inesperado que lo mantiene en el fútbol colombiano. Jarlan Barrera apostó por un nuevo comienzo en el Caribe, con la misión de devolver a Real Cartagena al lugar que su afición considera propio.