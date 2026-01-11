La ilusión empieza a tomar forma en el Eje Cafetero. Por estas horas, los hinchas del Deportivo Pereira siguen con atención los movimientos del mercado, y uno de los nombres que más expectativa genera es el del talentoso volante Jarlan Barrera, hoy libre y con el deseo explícito de continuar su carrera en el Fútbol Profesional Colombiano.

Aunque el cuadro Matecaña aún atraviesa una compleja situación financiera, en paralelo se están alineando una serie de factores que podrían desembocar en uno de los fichajes más inesperados —y mediáticos— del actual mercado en Colombia.

Jarlan Barrera, libre y con prioridad clara: quedarse en Colombia

A sus 30 años, Jarlan Barrera quedó como agente libre tras no renovar su vínculo con el DIM, club del que salió en medio de diferencias con los propietarios. Desde entonces, su nombre ha estado sobre la mesa de varios equipos del continente, con propuestas formales que llegaron recientemente desde Everton de Viña del Mar y Bolívar de La Paz.

Sin embargo, más allá de lo económico, el volante samario tomó una decisión clave: priorizar su permanencia en Colombia, incluso si eso implica ajustar sus pretensiones salariales. Así se lo hizo saber a su entorno y a su representante, un gesto que cambia por completo el escenario y que abre la puerta a clubes que, en principio, parecían descartados por capacidad financiera.

Este punto, en particular, ha sido recibido con optimismo en el Deportivo Pereira, que ve en esa postura del jugador una oportunidad real de avanzar en una negociación que hasta hace semanas parecía inviable.

Deportivo Pereira prepara una propuesta con avales claros

Conscientes del historial reciente del club —marcado por atrasos salariales y la salida de varios jugadores de la plantilla anterior—, en Pereira saben que el principal temor de Jarlan Barrera pasa por la seguridad contractual.

En ese sentido, la dirigencia Matecaña trabaja en estructurar una propuesta sólida, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo financiero. El club planea explicarle con total transparencia al jugador el proceso de venta del equipo a nuevos inversores, quienes llegarían con liquidez inmediata para sanear las cuentas.

Mientras se concreta esa transición, el garante actual del proyecto sería la Empresa de Energía de Pereira, entidad que ya respalda económicamente al club y que estaría en capacidad de cubrir el salario del futbolista, blindando su contrato y despejando dudas sobre incumplimientos.

Este respaldo institucional se ha convertido en una pieza clave para sostener la negociación y generar confianza en el entorno del jugador.

Arturo Reyes, el otro factor que juega a favor

El segundo elemento determinante en esta historia tiene nombre propio: Arturo Reyes. El nuevo entrenador del Deportivo Pereira, también samario, llegó hace pocas semanas al club y ya es testigo directo del proceso de reorganización interno que se adelanta.

Reyes y Barrera sostuvieron una primera conversación directa, en la que el técnico le manifestó su deseo de convertirlo en un líder excluyente del proyecto, tanto dentro como fuera del campo. La charla dejó sensaciones positivas en ambas partes y, según se pudo conocer, el DT le transmitió a la dirigencia que la plaza de Pereira seduce seriamente al jugador.

Si bien Jarlan mantiene reservas lógicas, Reyes salió fortalecido de ese primer contacto y convencido de que, con las garantías adecuadas, el fichaje es posible.

Una negociación abierta que podría resolverse pronto

Así se va escribiendo una nueva novela del mercado de fichajes en Colombia, aunque con una particularidad: podría resolverse más rápido de lo esperado. Jarlan quiere seguir en el país y, hasta ahora, Deportivo Pereira es el único club del FPC que lo ha buscado con verdadera determinación.

De concretarse el acuerdo, el volante samario vestiría su sexta camiseta en Colombia, tras pasos por Equidad, Junior, Atlético Nacional, Deportivo Cali y DIM, sumando ahora un nuevo desafío en una plaza que sueña con verlo liderar su mediocampo.

El mercado sigue abierto, pero los factores empiezan a alinearse. En Pereira lo saben y por eso, esta vez, la ilusión parece tener fundamentos reales.