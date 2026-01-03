América de Cali no levanta el pie del acelerador en este mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Tras asegurar incorporaciones de peso y experiencia, la dirigencia escarlata continúa evaluando alternativas para reforzar zonas clave del campo, especialmente aquellas donde no es sencillo encontrar jugadores con jerarquía inmediata. En ese contexto, un nombre volvió a irrumpir con fuerza en la agenda del club y generó debate interno.

Se trata de Jarlan Junior Barrera Escalona, volante creativo samario que recientemente quedó como agente libre y fue ofrecido formalmente a América, despertando interés inicial pero también múltiples reservas dentro de la institución.

Un nombre libre que apareció en la mesa de América

En la mañana de este sábado, a las oficinas del conjunto vallecaucano llegó el currículum de Jarlan Barrera, jugador de 30 años que no alcanzó un acuerdo económico con Independiente Medellín para extender su contrato. Su salida del DIM lo dejó en condición de agente libre, un factor que, en principio, convierte su fichaje en una oportunidad atractiva dentro del mercado local.

Desde el punto de vista contractual, su situación facilita cualquier negociación, ya que no implica costos de transferencia. Precisamente por eso, varios clubes del FPC han seguido de cerca su caso, conscientes de que se trata de un futbolista con talento probado y experiencia acumulada en escenarios de alta exigencia.

La necesidad deportiva que analiza el cuerpo técnico

La salida de Andrés Felipe Roa rumbo al Once Caldas dejó un vacío claro en la estructura ofensiva del equipo. Ante ese panorama, el entrenador David González manifestó a la dirigencia la necesidad de sumar un jugador con características específicas: visión de juego, capacidad para filtrar pases entre líneas y liderazgo en el último tercio del campo.

En ese perfil encaja Jarlan Barrera, quien a lo largo de su carrera se ha destacado como volante creativo, capaz de asumir responsabilidades en la generación de juego y el manejo de los tiempos del partido. Además, su edad y recorrido le permiten ofrecer un grado de madurez que suele ser valorado en equipos con aspiraciones altas.

Por qué América no avanzará por Jarlan Barrera

Pese a lo anterior, desde la interna del club la postura fue clara: América de Cali no avanzará en la contratación de Jarlan Barrera. Aunque el nombre fue analizado y puesto sobre la mesa, la dirigencia considera que el rol creativo puede ser cubierto con alternativas ya presentes en la plantilla.

En particular, existe confianza en que Yeison Guzmán, reciente incorporación, puede cumplir funciones tanto como interior ofensivo como partiendo desde los extremos, ofreciendo variantes tácticas sin necesidad de sumar otro volante con características similares.

Adicionalmente, trascendió que la decisión de descartar a Barrera no fue solo deportiva. Según versiones de reconocidos comunicadores de Cali, el propietario del club, Tulio Gómez, no tendría buenas referencias del jugador en cuanto al cumplimiento de compromisos contractuales, razón por la cual se prefirió cerrar la puerta antes de avanzar en negociaciones que pudieran generar conflictos a futuro.

Un talento indiscutible, pero con antecedentes polémicos

El nombre de Jarlan Barrera siempre ha estado rodeado de debate en el fútbol colombiano. A lo largo de su carrera ha vestido camisetas de peso como Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Deportivo Cali e Independiente Medellín, dejando destellos claros de talento en todos ellos.

Sin embargo, su salida de cada uno de estos clubes estuvo marcada por episodios conflictivos, lo que ha generado cierta desconfianza en sectores dirigenciales y en parte de la opinión pública. El patrón se repite: rendimiento alto en tramos del campeonato, seguido de cierres de ciclo turbulentos.

Su último paso por el DIM y el ruido en la hinchada

En su etapa más reciente con el DIM, Barrera disputó 25 partidos oficiales, en los que registró un gol y siete asistencias, números que reflejan una participación activa en la fase regular del torneo. Su rendimiento fue valorado positivamente durante buena parte del campeonato.

No obstante, en los Cuadrangulares Finales su nivel cayó de manera notable, situación que generó críticas fuertes por parte de la hinchada, que lo señaló de no responder en el momento más decisivo de la temporada.

Mercado abierto, pero decisión tomada

Aunque América de Cali seguirá buscando un refuerzo para potenciar la creación de juego, la decisión interna está tomada: Jarlan Barrera no será el elegido. El club prioriza otros perfiles y prefiere avanzar con cautela, evitando riesgos que puedan afectar la estabilidad del proyecto deportivo.

El mercado sigue abierto y los movimientos continúan. En el Pascual Guerrero saben que cada decisión cuenta, y por ahora, este nombre ya quedó fuera del tablero.