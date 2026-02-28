Hay buenas vibras en Montería con la llegada del actual campeón de Colombia, Junior FC. La capital cordobesa ha vivido semanas complejas por las inclemencias del clima, pero este sábado tendrá un pequeño oasis con el entretenimiento del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y la visita de ‘Los Tiburones’, un elenco altamente popular en toda la Costa Caribe y que contará con un fuerte respaldo en las tribunas del estadio Jaraguay pese a actuar como visitante. Se anticipa un choque de estilos, intensidad y buen trato de balón en esta jornada de la Liga BetPlay Dimayor I-2026.

Jaguares de Córdoba vs Junior FC: Dónde Ver HOY EN VIVO y Online

Partido: Jaguares vs Junior

Jaguares vs Junior Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Sábado 28 de febrero de 2026 Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Estadio: Jaraguay de Montería

Jaraguay de Montería Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 9)

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 9) Árbitro: Andrés Rojas

Andrés Rojas Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Junior busca reaccionar y mantenerse arriba

El equipo dirigido por Alfredo Arias necesita recuperar terreno tras caer en dos de sus últimos tres compromisos, ante Once Caldas y Santa Fe, ambos en condición de visitante. El vigente campeón quiere sumar en Montería para mantenerse cerca del líder Internacional de Bogotá y no perder pisada en la parte alta de la Liga BetPlay.

La semana de trabajo estuvo marcada por la autocrítica, especialmente por las fallas defensivas —sobre todo en el juego aéreo— y la falta de contundencia en el frente de ataque. Las observaciones han llevado al entrenador uruguayo a mover fichas importantes en la formación titular.

Cambios en la formación y dudas en el ataque

Se prevén al menos cuatro novedades en el once inicial: Jhomier Guerrero, Jean Pestaña, Juan David Ríos y Bryan Castrillón, quien regresa tras superar una lesión que lo marginó durante seis partidos. Algunos habituales titulares irían al banco por bajo rendimiento, mientras que Jesús Rivas fue convocado pese a llegar con molestias físicas. La baja confirmada es Cristian Barrios.

En el frente ofensivo surge la principal incógnita: Guillermo Paiva o Luis Fernando Muriel. El paraguayo podría tomar ventaja, teniendo en cuenta que Muriel no completó la semana de entrenamientos por un viaje personal. Paiva, de ser titular, intentará cortar una racha adversa en la que solo ha marcado un gol en sus últimos 26 partidos. Tampoco se descarta la alternativa del doble ‘9’, fórmula que ya dio resultados ante Chicó FC. Teófilo Gutiérrez aguardaría su oportunidad desde el banco.

Un historial favorable en Montería

Las estadísticas favorecen ampliamente a Junior de Barranquilla en suelo cordobés. De 13 partidos disputados en Montería desde 2014, el cuadro rojiblanco suma siete victorias y seis empates, sin derrotas. En el historial general de 25 enfrentamientos, Jaguares solo ha conseguido tres triunfos, todos en Barranquilla.

El conjunto felino, ahora bajo la conducción del paraguayo Gustavo Florentín, intentará romper la tendencia y regalarle una alegría a su afición en casa.