El Deportivo Cali aterrizó en Bogotá con una consigna clara: ganar o ganar. El conjunto azucarero visita al Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo, al sur de la capital, en un compromiso que se jugará bajo el habitual frío bogotano y con probabilidad de lluvia. Las condiciones climáticas no frenan la ilusión de la hinchada verdiblanca, que suele acompañar masivamente cada presentación del equipo en la capital. Esta vez no será la excepción, en un duelo clave para las aspiraciones del semestre.

Internacional vs Deportivo Cali: Canales de Televisión y Plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Internacional de Bogotá vs Deportivo Cali

Internacional de Bogotá vs Deportivo Cali Fecha: Miércoles 11 de febrero de 2026

Miércoles 11 de febrero de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Metropolitano de Techo (Sur de Bogotá)

Metropolitano de Techo (Sur de Bogotá) Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 6)

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 6) Árbitro: José Ortiz

José Ortiz Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

Win Sports Básico y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Movimientos obligados en el once del Cali

El técnico Alberto Gamero prepara variantes importantes en su formación titular con el objetivo de reencontrarse con la victoria. Tras el 0-0 frente a Millonarios en Palmaseca, el entrenador decidió realizar tres cambios en la nómina inicial y ajustar piezas pensando en un rival que pelea en la parte alta de la tabla.

El lateral Luis Manuel Orejuela quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica y su lugar será ocupado por Fabián Viáfara. En el mediocampo, la ausencia del volante Andrés Colorado, quien presenta una molestia muscular, le abrirá espacio a Yani Quintero. Además, el juvenil atacante Jean Galindo no fue tenido en cuenta y en su lugar regresa el defensor central José Caldera, quien vuelve tras dos fechas fuera de lista.

El objetivo es claro: cortar la racha sin triunfos como visitante, ya que el Cali no gana fuera de casa desde el 20 de septiembre de 2025, precisamente en Bogotá, cuando goleó al entonces Equidad, hoy Internacional de Bogotá.

Internacional quiere recuperar la cima de la Liga BetPlay

El conjunto capitalino había iniciado la jornada como líder con 10 puntos, pero perdió esa condición tras el triunfo de Deportivo Pasto, que llegó a 13 unidades. Ahora, el equipo bogotano buscará una victoria que le permita mantenerse en la pelea por la punta del campeonato.

El Internacional de Bogotá ha sido una de las revelaciones del torneo, mostrando orden y efectividad, lo que lo convierte en un rival de cuidado para los vallecaucanos.

Inter vs Cali: partido con impacto en el descenso

Más allá de la tabla de posiciones, el compromiso tiene un ingrediente adicional: la tabla del descenso. Ambos equipos están comprometidos en la lucha por mejorar su promedio. Internacional ocupa la casilla 18 con un promedio de 1.07, mientras que Deportivo Cali es 17 con 1.08. Apenas un punto los separa en esta batalla silenciosa por la permanencia.

En las posiciones directas de descenso se encuentran Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó, por lo que sumar es urgente para ambos clubes.

El choque en Techo promete intensidad, clima hostil y un ambiente vibrante en las tribunas. Deportivo Cali necesita volver a celebrar fuera de casa; Internacional quiere demostrar que su buen momento no es casualidad. Se juega más que tres puntos en la fría noche bogotana.