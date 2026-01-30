Independiente Santa Fe avanza en la recta final de la conformación de su plantilla para una temporada 2026 que promete ser exigente en todos los frentes. Con la intención de contar con un equipo competitivo, equilibrado y con jerarquía, el club bogotano ha debido reaccionar con rapidez ante situaciones inesperadas propias del mercado de fichajes, una de ellas la salida intempestiva de Yerson Candelo.
El lateral derecho no solo tenía todo acordado para convertirse en refuerzo cardenal, sino que incluso se presentó en la sede del club y alcanzó a realizar dos entrenamientos con el plantel antes de marcharse de manera sorpresiva.
Desde entonces, en el entorno cardenal se activó la búsqueda de un reemplazo puntual para la banda derecha, una zona considerada clave en el esquema del cuerpo técnico. Tras semanas de análisis y seguimiento, un nombre comienza a perfilarse con fuerza como la principal alternativa.
Mateo Puerta, el nombre que toma ventaja en Santa Fe
El lateral derecho Mateo Puerta recibió en las últimas horas el aval definitivo del entrenador Pablo Repetto, quien junto al presidente Eduardo Méndez ha liderado el estudio detallado de los movimientos de la plantilla. Tras evaluar distintas opciones disponibles en el mercado, el cuerpo técnico dio luz verde para que la dirigencia avance con decisión por el jugador, con la expectativa de poder cerrar su incorporación en el corto plazo.
Puerta, de 28 años, es considerado un futbolista confiable, con recorrido en el Fútbol Profesional Colombiano, regularidad competitiva y condiciones técnicas que encajan en la idea de juego que busca implementar Santa Fe para este nuevo proyecto deportivo.
Un fichaje complejo por las condiciones contractuales
El principal obstáculo para concretar la llegada de Mateo Puerta ha sido su situación contractual con Águilas Doradas. El club antioqueño ha fijado un valor cercano a los 500.000 dólares para permitir su salida definitiva, una cifra que, si bien no resulta inalcanzable para varios equipos del país, ha frenado las negociaciones por un motivo clave: el jugador finaliza contrato en apenas seis meses.
Ante este escenario, los clubes interesados han optado por no realizar una inversión elevada en este momento y prefieren esperar a junio para negociar directamente con el futbolista como agente libre. Esta postura ha impedido que, hasta ahora, se llegue a un acuerdo total con Águilas, pese a los intentos realizados.
Varios interesados y un negocio aún por destrabar
Antes de Santa Fe, Atlético Nacional, DIM y Cúcuta Deportivo sostuvieron conversaciones con Águilas Doradas por el pase del lateral, sin lograr un entendimiento final. En todos los casos, se exploraron fórmulas de compensación económica reducida, pero la posición del club antioqueño se mantuvo firme.
Ahora, resta conocer cuál será la estrategia que plantee el conjunto cardenal para destrabar la operación y adelantarse a sus competidores, en un mercado donde los tiempos empiezan a jugar un papel determinante.
Un detalle clave que mantiene viva la negociación
Un factor que alimenta el optimismo en Santa Fe es que Mateo Puerta no renovará su contrato con Águilas Doradas, decisión que el propio jugador ya comunicó a la dirigencia del club. Su vínculo actual expira el 30 de junio de 2026 y, hasta el momento, no ha sido inscrito en las primeras tres fechas de la Liga BetPlay, lo que mantiene abierta la posibilidad de un traspaso inmediato.
El lateral continúa entrenando con Águilas mientras se resuelve su futuro, consciente de que en el momento en que aparezca en planilla quedará automáticamente inhabilitado para jugar con otro equipo del FPC durante el primer semestre del año.
Santa Fe confía en cerrar el capítulo Candelo
En el entorno cardenal hay optimismo en que la negociación pueda cerrarse este mismo fin de semana. De concretarse, Mateo Puerta llegaría a competir directamente por el puesto con Helibelton Palacios, con serias opciones de convertirse en titular y reforzar una zona sensible del campo.
Además de lo deportivo, su eventual incorporación permitiría a Santa Fe cerrar definitivamente el capítulo de Yerson Candelo, cuyo paso por el club fue tan breve como frustrante. El jugador decidió marcharse luego de argumentar que, antes de firmar su contrato, las condiciones pactadas inicialmente habían sido modificadas, situación que derivó en su salida tras apenas dos sesiones de entrenamiento.
La apuesta ahora es clara: resolver cuanto antes el reemplazo, fortalecer una zona clave del equipo y dejar atrás un episodio inesperado que alteró la planificación del proyecto 2026.