Independiente Santa Fe sigue siendo el vigente campeón de la Liga BetPlay, pero su presente deportivo dista mucho del que tuvo hace unos meses. La derrota en el clásico capitalino frente a Millonarios en El Campín, con gol en el último minuto, dejó al equipo prácticamente sin opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales y generó un ambiente de inconformidad total entre los hinchas cardenales, que hoy piden un giro radical en el proyecto deportivo.

Un 2025 lleno de turbulencias en Santa Fe

El año arrancó con el uruguayo Pablo Peirano en el banquillo, quien continuó pese a las dudas que dejó su gestión anterior. La temprana eliminación en Copa Libertadores selló su salida. En su reemplazo asumió de forma interina Francisco López, quien logró buenos resultados en un corto periodo, hasta que la directiva anunció la llegada del también uruguayo Jorge Bava.

Bava se convirtió en un fenómeno inmediato. En apenas tres meses le devolvió la solidez defensiva y el carácter competitivo al equipo, logrando el título de Liga que significó la décima estrella en la historia del club. Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse hacia un ciclo exitoso, el técnico sorprendió al aceptar una oferta de Cerro Porteño y marcharse del país, dejando al club sin su estratega campeón.

El interinato de Francisco López y un cierre preocupante

Tras la salida de Bava, el presidente Eduardo Méndez volvió a subir a Francisco “Pacho” López desde las divisiones menores como medida temporal. Pero la segunda etapa del técnico bogotano ha sido difícil: Santa Fe quedó eliminado de la Copa BetPlay y en la Liga se encuentra al borde del abismo. Aunque López finalizará los tres partidos restantes del año ante Junior, Deportivo Cali y Alianza FC, todo indica que su ciclo concluirá al cierre del torneo.

La dirigencia ya planifica el proyecto 2026, que incluirá un nuevo cuerpo técnico. Méndez no ha dado pistas sobre si apostará nuevamente por un entrenador extranjero —como lo ha hecho en los últimos años con Arias, Peirano y Bava— o si buscará un perfil distinto.

Rafael Dudamel, el sueño de la hinchada

Mientras tanto, el nombre de Rafael Dudamel resuena con fuerza entre los hinchas cardenales. El venezolano, de 52 años, es ampliamente recordado por su paso como futbolista en Santa Fe y por su extensa trayectoria en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), donde ha sido arquero y técnico de varios equipos.

Como jugador, Dudamel defendió los colores de Atlético Huila, Santa Fe, Deportivo Cali, Millonarios y América de Cali. Y como entrenador ha dirigido en Colombia a Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y actualmente al Deportivo Pereira, donde su continuidad está en duda por los problemas económicos que afronta el club.

En su palmarés figuran dos títulos de Liga BetPlay, conseguidos con Deportivo Cali en 2021 y con Atlético Bucaramanga en 2024, este último histórico al ser el primero en la vida del conjunto santandereano. Su liderazgo, conocimiento del medio colombiano y experiencia internacional —dirigió a las selecciones juveniles y absoluta de Venezuela, además en las ligas de Brasil y Chile— lo convierten en el candidato ideal para la mayoría de la afición santafereña.

Un veto que aleja el sueño de Rafa

Pese a su popularidad entre los hinchas, el gran obstáculo para la llegada de Dudamel es el propio Eduardo Méndez. Según versiones cercanas al club, el presidente no tiene buena relación con el técnico venezolano. Considera que su estilo de juego es excesivamente conservador y que su personalidad es difícil de manejar.

Además, ambos habrían tenido un fuerte cruce de opiniones hace dos años en un evento social. En aquella ocasión, Dudamel cuestionó algunas decisiones administrativas del club; aunque el diálogo entre ambos fue respetuoso, tuvo un tono incómodo.

Una vez Dudamel se retiró de la mesa donde estaba Méndez, el presidente de Santa Fe dejó una frase a su entorno cercano que parece marcar para siempre la relación entre él y el venezolano: “Mientras yo esté en Santa Fe, Dudamel jamás será el técnico de este equipo”.

Tan cerca desde lo emocional, tan lejos desde el poder

Aun con la negativa dirigencial, la hinchada mantiene viva la ilusión. Dudamel es visto como el entrenador capaz de devolverle al club una identidad de juego y la estabilidad que tanto ha faltado. Su experiencia, conocimiento del fútbol colombiano y conexión con el pasado cardenal lo hacen un nombre inevitable cada vez que Santa Fe atraviesa una crisis.

Sin embargo, mientras Méndez siga al mando, el venezolano seguirá siendo ese técnico tan cerca y tan lejos: el elegido por el corazón de la afición, pero bloqueado por las decisiones de la dirigencia.