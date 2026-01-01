El mercado de fichajes en Independiente Santa Fe sigue tomando forma con una clara hoja de ruta definida por el cuerpo técnico encabezado por Pablo Repetto. Con el delantero Nahuel Bustos muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo cardenal, el club bogotano también acelera gestiones para cubrir otra baja sensible de cara a 2026: la salida del extremo Harold Santiago Mosquera.

En ese contexto, el fútbol argentino vuelve a aparecer como un terreno fértil para la búsqueda de talento. Esta semana se confirmó que Santa Fe tiene en la mira a Lucas Besozzi, extremo argentino de 22 años que reúne condiciones técnicas, experiencia internacional y margen de crecimiento, atributos que encajan en el perfil que busca el club para afrontar la Liga BetPlay y la Copa Libertadores 2026.

Lucas Besozzi, el extremo que seduce a Santa Fe

Lucas Besozzi es un atacante versátil, capaz de desempeñarse por ambas bandas, con facilidad para el uno contra uno y buena lectura para atacar espacios. Aunque joven, ya cuenta con un recorrido significativo en el fútbol profesional, habiendo pasado por clubes como Lanús, Central Córdoba de Santiago del Estero, Grêmio de Brasil, Newell’s Old Boys y Tigre.

Actualmente, sus derechos federativos pertenecen a Lanús, y acaba de finalizar un préstamo de un año con Central Córdoba, equipo con el que tuvo participación tanto en torneos locales como en competiciones internacionales. Ese detalle no pasa desapercibido en Santa Fe, que valora especialmente el roce competitivo del jugador en escenarios de exigencia continental.

En números generales, Besozzi acumula 107 partidos oficiales, con 7 goles y 6 asistencias a lo largo de su carrera. Durante la temporada 2025, con Central Córdoba, disputó 24 compromisos, marcó 3 goles y entregó 1 asistencia, además de sumar minutos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, un plus clave en el análisis cardenal.

La idea de Independiente Santa Fe es presentar en los próximos días una oferta formal a Lanús: préstamo con opción de compra, fórmula que el club considera viable dentro de su planificación financiera y deportiva para 2026.

Unión de Santa Fe entra en la puja

La negociación, sin embargo, no será sencilla. Desde Argentina también apareció un competidor directo: Unión de Santa Fe. El club ‘Tatengue’ tiene a Lucas Besozzi como uno de los nombres que más seduce a su director técnico, Leonardo Madelón, quien lo sigue desde hace tiempo y lo considera una pieza ideal para reforzar las bandas ofensivas.

Unión pretende aprovechar la decisión de Lanús de repescar al jugador tras sus préstamos recientes, aunque en este caso parte en desventaja frente al conjunto colombiano. La razón es clara: Independiente Santa Fe cuenta con un argumento de peso difícil de igualar, como lo es su participación confirmada en la Copa Libertadores 2026, una vitrina internacional que resulta especialmente atractiva para un futbolista joven que busca consolidarse.

Lanús no descarta quedárselo

Mientras los dos interesados mueven fichas, Lanús observa con atención. Desde el entorno del club ‘Granate’ se ha filtrado que, en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio con ninguno de los pretendientes, Lucas Besozzi será integrado de inmediato a la plantilla profesional para la temporada 2026.

El entrenador Mauricio Pellegrino valora el perfil del extremo y no descarta contar con él para un calendario cargado de competencias, lo que añade presión al reloj de las negociaciones. Así, Independiente Santa Fe sabe que deberá actuar con precisión y rapidez si quiere imponerse en esta carrera.

Por ahora, el interés es concreto, los contactos están activos y la disputa está abierta. El nombre de Lucas Besozzi ya está instalado en la agenda cardenal y su futuro se define entre Bogotá y la ciudad de Santa Fe, en Argentina, en una pulseada que promete capítulos decisivos esta semana.