El panorama en Independiente Santa Fe sigue rodeado de expectativa y hermetismo. Aunque la directiva cardenal avanza en la búsqueda de su nuevo entrenador para la temporada 2026, el presidente Eduardo Méndez ha preferido manejar el tema con absoluta reserva, mientras se analizan distintos perfiles que encajen en el proyecto deportivo que incluye la participación en la Copa Conmebol Libertadores.

La lista de candidatos en Santa Fe sigue abierta

Durante los últimos días se han conocido varios nombres en el radar del equipo bogotano. La opción del uruguayo Pablo Peirano parece haberse enfriado, aunque estuvo inicialmente en la carpeta de la dirigencia. También han sonado los nombres del uruguayo Vicente Sánchez, un técnico colombiano cuyo nombre no ha trascendido, y dos entrenadores extranjeros que siguen siendo evaluados por la comisión directiva.

El más mencionado fue el venezolano César Farías, quien en algún momento fue dado por hecho como nuevo técnico de Santa Fe. Sin embargo, el propio Méndez salió al paso de los rumores y negó haber cerrado un acuerdo con el estratega.

“Hablé con él (Farías) pero no he concretado a nadie, ni he llegado a acuerdos. Yo he hablado con cuatro técnicos”, señaló el presidente en diálogo con Deportes RCN, dejando claro que todavía no hay una decisión tomada.

Jorge Almirón aparece en el radar cardenal

En medio del hermetismo, surgió un nuevo nombre que empieza a tomar fuerza: Jorge Almirón. El periodista Eduardo Luis López, en el programa Saque Largo de Win Sports, reveló que el técnico argentino de 54 años se ha sumado a la lista de candidatos analizados por el club capitalino.

Almirón tiene una trayectoria reconocida en el continente. Ha dirigido a clubes importantes como Boca Juniors, Independiente y San Lorenzo en Argentina, además de Atlético Nacional en Colombia y Colo Colo en Chile, equipo con el que recientemente consiguió un título. Su carrera también incluye experiencias en México, España y Arabia Saudita, consolidándose como un estratega de recorrido internacional y con una idea de juego ofensiva.

Santa Fe, entre el silencio y la expectativa

Mientras las versiones siguen girando alrededor del futuro banquillo cardenal, desde las oficinas de Santa Fe se trabaja en paralelo en el armado del plantel para 2026. La dirigencia sabe que el nuevo técnico deberá asumir un reto exigente: mantener la competitividad local y afrontar el desafío de la Libertadores con un equipo sólido.

Por ahora, César Farías sigue en conversaciones y Jorge Almirón aparece como una alternativa seria. No obstante, el presidente Eduardo Méndez ha insistido en que no habrá anuncio oficial hasta tener todo firmado. En el entorno del club aseguran que las próximas semanas serán decisivas para definir quién tomará las riendas del campeón colombiano.