Independiente Santa Fe confía en que esta semana podrá cerrar la conformación de su plantilla para afrontar un 2026 exigente, con competencia local e internacional en el horizonte. En la zona defensiva, el cuadro Cardenal ya tiene acuerdo de palabra con el zaguero Brayan Ceballos, mientras que en el frente ofensivo aún falta una pieza clave para terminar de redondear las variantes por las bandas.

En ese contexto, desde el entorno del club y a partir de información recabada por la prensa local, se pudo establecer por dónde pasa hoy la búsqueda del nuevo extremo que pretende el equipo dirigido por Pablo Repetto.

Un extranjero como prioridad en el plan de Santa Fe

La idea que manejan el presidente Eduardo Méndez y el cuerpo técnico encabezado por Pablo Repetto es priorizar la llegada de un extremo extranjero. Solo en el escenario de no concretar esa opción foránea, el club activaría de manera definitiva el plan B con nombres del mercado colombiano, con los cuales ya hubo diálogos avanzados.

En medio de ese proceso, trascendió que la búsqueda principal del conjunto bogotano apunta a jugadores que ya fueron dirigidos por Repetto durante su etapa en el Club Nacional de Fútbol de Uruguay, un detalle que no es menor dentro de la toma de decisiones.

Renzo Sánchez, el nombre que lidera la carpeta

El principal apuntado por el entrenador uruguayo es Renzo Sánchez, extremo derecho de 21 años, cuyos derechos deportivos pertenecen a Nacional de Montevideo y que actualmente actúa a préstamo en Juventud de Las Piedras. Repetto lo dirigió en 2022 y lo considera una opción ideal para potenciar el ataque por banda.

La operación, sin embargo, no es sencilla. Sánchez acaba de renovar su cesión con Juventud por un año más y el club uruguayo solicitaría una compensación cercana a los 400.000 dólares para liberarlo antes de tiempo.

Desde Santa Fe buscan negociar directamente con Nacional, aprovechando la buena relación de Repetto con la institución tricolor. La propuesta que se alista contempla un préstamo por todo el 2026, con obligación de compra parcial del pase si se cumplen ciertos objetivos, además de una compensación económica menor para Juventud.

Como dato llamativo, el nombre de Renzo Sánchez ya había estado sobre la mesa en agosto de 2025, cuando Jorge Bava era el entrenador del cuadro Cardenal. En aquel momento el negocio avanzó bastante, incluso con disposición del jugador para llegar a Bogotá, pero finalmente Santa Fe optó por otra alternativa ofensiva.

Otros extremos que pasaron por Repetto en Nacional

En caso de que la opción de Renzo Sánchez no prospere, en el radar aparecen otros futbolistas que también fueron dirigidos por Pablo Repetto en Nacional en 2022:

Brian Ocampo

Diego Zabala

Alfonso Trezza

No obstante, no se logró confirmar que Santa Fe haya iniciado gestiones formales por alguno de estos nombres, como sí ocurrió con Sánchez.

El plan colombiano: Jáder Valencia y Jáder Obrian

Santa Fe solo contemplaría que su nuevo extremo sea colombiano si no logra cerrar el extranjero deseado. Bajo ese escenario, ya se avanzó en conversaciones con Jáder Valencia y Jáder Obrian.

Con Valencia, el club capitalino tiene acordados los términos tanto con el jugador como con el Deportivo Independiente Medellín, dueño de sus derechos. El extremo cuenta con dos ofertas en Colombia —Santa Fe y Deportivo Cali— y espera definir su futuro en los próximos días. Se pudo conocer que su prioridad es el cuadro bogotano, motivado por la posibilidad de disputar Copa Libertadores.

En cuanto a Jáder Obrian, extremo cartagenero que quedó libre tras su paso por el Austin FC, Santa Fe realizó primeros contactos exploratorios para conocer sus pretensiones económicas. El jugador estuvo cerca de llegar al Deportivo Cali, pero las negociaciones no prosperaron. A día de hoy, su nombre no figura entre los tres principales objetivos del Rojo.

Una definición inminente en Bogotá

Con los frentes abiertos y los contactos en marcha, en Independiente Santa Fe confían en que esta semana quedará definido el nombre del extremo que complete la plantilla. La prioridad es clara, las opciones están identificadas y el margen de espera empieza a reducirse en un mercado que entra en su fase decisiva.