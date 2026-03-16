Apenas han pasado unos días desde su abrupta salida del Deportivo Cali, pero el nombre de Alberto Miguel Gamero Murillo continúa siendo uno de los más influyentes dentro del mercado de entrenadores del Liga BetPlay. El experimentado técnico samario, reconocido por su estilo de juego y por la solidez de sus procesos deportivos, sigue despertando interés en varios clubes que buscan fortalecer sus proyectos deportivos en el corto y mediano plazo.

A sus 62 años, el estratega mantiene intacto su prestigio dentro del fútbol colombiano, donde su método de trabajo, liderazgo en vestuario y capacidad para construir equipos competitivos siguen siendo altamente valorados por dirigentes y directivos. De hecho, en las últimas horas trascendió que tres instituciones siguen de cerca su situación: dos de ellas en Colombia y una más en el exterior.

Los clubes que ya han comenzado a evaluar su perfil son Independiente Santa Fe y el Deportivo Independiente Medellín, mientras que desde Ecuador aparece también el interés de Sociedad Deportiva Aucas. Todos coinciden en un punto: la necesidad de planificar con anticipación eventuales cambios en sus banquillos.

Independiente Santa Fe evalúa escenarios en su banquillo

La situación deportiva de Independiente Santa Fe ha generado creciente inquietud tanto en la hinchada como en la dirigencia. A pesar de contar con una nómina considerada de alto nivel dentro del fútbol colombiano, los resultados del equipo no han estado a la altura de las expectativas durante la presente temporada.

El actual entrenador del club, Pablo Repetto, llegó con respaldo institucional y con un plantel robusto en todas sus líneas. Sin embargo, el rendimiento colectivo del equipo ha sido irregular y los resultados en la Liga BetPlay han dejado al conjunto cardenal lejos de los puestos de clasificación.

La inconformidad no solo se percibe en la tribuna, sino también en los despachos del club. El presidente y máximo accionista, Luis Eduardo Méndez Bustos, sigue respaldando públicamente al entrenador uruguayo, pero internamente ya se analizan distintos escenarios para el futuro inmediato del equipo.

La intención inicial de la dirigencia sería permitir que Repetto finalice el semestre. No obstante, si la dinámica negativa de resultados continúa, no se descarta que el club acelere decisiones antes de lo previsto, especialmente teniendo en cuenta el desafío deportivo que se avecina con el debut del equipo en la Copa Libertadores.

En ese contexto, el nombre de Alberto Gamero aparece bien posicionado dentro de las opciones que podrían ser evaluadas. Además de su experiencia, el técnico samario mantiene una relación cercana con Luis Eduardo Méndez, lo que podría facilitar eventuales acercamientos.

Sin embargo, existe un elemento que inevitablemente generaría debate en el entorno cardenal: la fuerte identificación de Gamero con Millonarios FC, club con el que fue campeón tanto como jugador como entrenador. Su posible llegada a Santa Fe, eterno rival de patio, abriría sin duda una intensa discusión entre ambas hinchadas en Bogotá.

El DIM también analiza el futuro de su dirección técnica

Otro de los clubes que sigue con atención la situación de Alberto Gamero es el Deportivo Independiente Medellín, institución que también atraviesa un momento de análisis interno respecto a la continuidad de su actual proceso deportivo.

El técnico Alejandro Restrepo estuvo muy cerca de salir del club hace apenas unas semanas. No obstante, la reciente clasificación del equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores cambió temporalmente el ambiente dentro de la institución.

Ese logro deportivo le permitió al entrenador paisa ganar oxígeno dentro del proyecto, pero en el entorno del club existe la sensación de que su ciclo podría estar cerca de finalizar una vez concluya el primer semestre del año.

Dirigentes cercanos al equipo consideran que el proceso de Restrepo, que ya suma cerca de dos años, podría estar entrando en una etapa de desgaste natural. Según distintas versiones que circulan en Medellín, solo un título a mitad de año garantizaría su continuidad dentro del club.

Por esa razón, el nombre de Gamero empieza a sonar con fuerza dentro del radar del DIM. El estratega samario tiene además un vínculo histórico con la institución, pues defendió la camiseta del club como jugador entre 1993 y 1994.

A lo largo de los años, el técnico ha manifestado públicamente su aprecio por el Poderoso de la Montaña y su interés en dirigirlo en algún momento de su carrera. Este factor, sumado a su experiencia y conocimiento del fútbol colombiano, lo convierten en un candidato natural para futuros proyectos deportivos del club.

Incluso hay un elemento adicional que resulta atractivo para la afición del DIM: durante su etapa como entrenador, Gamero ha dado potentes golpes a Atlético Nacional, histórico rival del cuadro rojo. Ese tipo de antecedentes siempre suma puntos en la consideración del entorno del Poderoso.

Desde Ecuador aparece fuerte interés por Gamero

El interés por Alberto Gamero no se limita únicamente al mercado colombiano. Desde Ecuador también ha surgido un movimiento que podría abrirle al técnico samario la posibilidad de vivir su primera experiencia internacional.

El club que ha comenzado a explorar esa opción es Sociedad Deportiva Aucas, institución que analiza realizar un cambio profundo en su proyecto deportivo de cara al segundo semestre del año.

En la dirigencia del conjunto ecuatoriano consideran que Gamero podría encajar perfectamente dentro de su idea de juego y de desarrollo institucional. Su experiencia trabajando durante varios años en Millonarios FC, equipo que compite regularmente en la altura de Bogotá, es un factor que valoran especialmente.

Para el Aucas, ese conocimiento podría resultar muy útil en Quito, ciudad donde las condiciones geográficas representan una ventaja competitiva clave dentro del fútbol ecuatoriano.

En los primeros acercamientos con el entorno del entrenador se ha conocido que la posibilidad de dirigir fuera de Colombia no le resulta indiferente. De hecho, el técnico samario nunca ha tenido una experiencia internacional en su carrera, algo que podría representar un desafío atractivo en esta etapa de su trayectoria.

A ese componente deportivo se suma un elemento adicional: la propuesta económica que podría llegar desde Ecuador sería ligeramente superior a las alternativas que hoy aparecen dentro del fútbol colombiano.

Un nombre que sigue fuerte en el mercado

Aunque su salida del Deportivo Cali fue reciente y marcada por un contexto complejo, el prestigio de Alberto Gamero dentro del fútbol colombiano continúa intacto.

Su trayectoria, los títulos obtenidos y su capacidad para consolidar proyectos deportivos lo mantienen como uno de los entrenadores más respetados del país. Por esa razón, su nombre sigue apareciendo con frecuencia cada vez que un club importante empieza a analizar cambios en su banquillo.

Mientras define cuál será su próximo paso profesional, el estratega samario permanece atento a los movimientos del mercado. Y todo indica que, más temprano que tarde, volverá a ser protagonista en los banquillos del continente.