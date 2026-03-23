La tarde de este lunes festivo en Bogotá tendrá un atractivo duelo en la Liga BetPlay 2026-I con dos equipos necesitados de puntos. Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín llegan por fuera del grupo de los ocho y con la obligación de reaccionar. Mientras el conjunto paisa atraviesa un momento de recuperación y llega con confianza tras sus recientes resultados, el cuadro cardenal ha mostrado un fútbol irregular y atascado. En El Campín, con el respaldo de su gente, Santa Fe tiene una oportunidad clave para empezar a cambiar su panorama.

Santa Fe vs Independiente Medellín: Canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Independiente Santa Fe vs Deportivo Independiente Medellín

Independiente Santa Fe vs Deportivo Independiente Medellín Fecha: Lunes 23 de marzo de 2026

Lunes 23 de marzo de 2026 Hora: 4:10 p.m.

4:10 p.m. Árbitro: Álvaro Meléndez

Álvaro Meléndez Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

DIM llega en alza y con confianza renovada

El Deportivo Independiente Medellín atraviesa uno de sus mejores momentos del semestre. El equipo suma cuatro partidos invicto, incluyendo sus presentaciones en la Copa Libertadores y la Liga BetPlay, lo que refleja una evolución en su rendimiento.

El punto más alto reciente fue la victoria 2-0 frente a Junior, en la que mostró su versión más sólida del campeonato. Los goles de Alexis Serna y Francisco Chaverra confirmaron la mejoría de un equipo que ha sabido sobreponerse a lesiones y sanciones.

Además, el dato respalda su regularidad: solo ha perdido uno de sus últimos diez partidos oficiales, lo que fortalece la ilusión de cerrar bien el torneo local y competir a buen nivel en el plano internacional.

Una baja sensible y recuperación de piezas clave

A pesar del buen momento, no todo son buenas noticias para el DIM. El delantero Francisco Fydriszewski sufrió una lesión en el brazo izquierdo y estará fuera por algunos compromisos, aunque el diagnóstico no fue tan grave como se temía inicialmente.

En contraste, el cuerpo técnico ha recuperado varios jugadores importantes, lo que le permite tener mayor equilibrio y alternativas en el campo.

Desde el banquillo, el asistente Giuliano Tiberti se mostró optimista con el proceso del equipo: el objetivo es alcanzar el mejor nivel en el mes de abril, justo cuando se intensifica la competencia.

Santa Fe, obligado a reaccionar en casa

El panorama de Independiente Santa Fe es distinto. El equipo bogotano necesita reencontrarse con su mejor versión, ya que su rendimiento reciente ha generado preocupación entre sus seguidores.

Jugar en El Campín representa una oportunidad clave para retomar confianza y volver a meterse en la pelea por la clasificación. La urgencia de sumar puntos hace que este compromiso sea determinante para sus aspiraciones en la Liga BetPlay 2026-I.

La mentalidad, clave en el crecimiento del DIM

Uno de los aspectos que ha marcado la mejoría del equipo antioqueño es su actitud en el campo. El volante Alexis Serna destacó la importancia del trabajo colectivo por encima de lo individual, resaltando que cuando el grupo asume el protagonismo, se convierte en un rival complejo.

Esa mentalidad será fundamental en Bogotá, donde el DIM buscará imponer condiciones y seguir sumando en su remontada.

Restrepo regresa al banco en un duelo exigente

Una de las novedades importantes es el regreso del técnico Alejandro Restrepo, quien podrá dirigir nuevamente desde la línea tras cumplir su sanción.

El estratega es consciente de la dificultad del compromiso y del nivel del rival. En la previa, dejó claro que el equipo debe mantener la concentración en los detalles y continuar fortaleciendo los aspectos positivos para conseguir una victoria clave.

Un partido determinante para ambos

El duelo entre Santa Fe y DIM enfrenta a dos equipos con necesidades urgentes y objetivos similares. Ambos buscan meterse en el grupo de los ocho y no perder terreno en la recta final del todos contra todos.

Con contextos distintos, pero con la misma presión, el partido en Bogotá promete intensidad, emoción y puntos que pueden marcar el rumbo en la Liga BetPlay.