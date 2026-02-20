La negociación que parecía enfriarse semanas atrás hoy está a punto de concretarse. Jáder Obrian e Independiente Santa Fe acercaron posturas de manera sorpresiva y, a esta hora, son mínimos los detalles que separan al atacante de 30 años del conjunto Cardenal.

Aunque ya habían existido conversaciones preliminares hace un par de semanas, la prioridad del entrenador Pablo Repetto —quien buscaba un extremo extranjero— había frenado parcialmente la operación. Sin embargo, la negociación no solo se retomó, sino que avanzó con rapidez y hoy está muy cerca de tener final feliz.

Regreso al FPC, el objetivo principal

El futbolista bolivarense quedó libre hace un mes tras su salida del Austin FC, club en el que militó luego de su paso por FC Dallas en la Major League Soccer. Desde entonces, su prioridad fue clara: regresar al Fútbol Profesional Colombiano para la temporada 2026.

En ese contexto, sostuvo negociaciones intensas con Deportivo Cali, pero el acuerdo no se cerró debido a diferencias económicas. El cuadro azucarero no logró alcanzar las pretensiones salariales del jugador y la operación se cayó cuando parecía encaminada.

Con Santa Fe el panorama fue distinto. Las conversaciones fluyeron y, en este momento, entre club y jugador todo está pactado. Solo resta un trámite externo para que el fichaje quede completamente sellado.

El documento pendiente con MLS Pool

Aunque Obrian no tiene contrato vigente con ningún equipo, mantiene una vinculación parcial con MLS Pool, un programa de apoyo de la liga estadounidense que respalda a futbolistas en condición de libres mientras encuentran nuevo destino. Este mecanismo les ofrece facilidades de entrenamiento e incluso respaldo económico durante el periodo de transición.

El único detalle por resolver es la firma de un documento mediante el cual el jugador se compromete a dar prioridad a un eventual ofrecimiento de la MLS en el futuro, siempre y cuando algún club de esa liga manifieste interés formal.

Según se conoció, Obrian no tendría inconveniente en firmar dicho compromiso, en parte como gesto de agradecimiento por los cuatro años que permaneció en Estados Unidos. Superado este paso, quedará completamente habilitado para viajar a Bogotá, presentar exámenes médicos y firmar contrato con el León.

Le torcieron la voluntad a Repetto

Detrás de esta operación relámpago también hubo una decisión dirigencial de peso. El presidente Eduardo Méndez aceleró personalmente las gestiones, trabajando en equipo con Repetto durante el mercado, pero tomando la iniciativa ante la dificultad de concretar los extremos extranjeros sugeridos por el técnico uruguayo.

Obrian no era la prioridad del entrenador. Sin embargo, los resultados adversos en el arranque de Liga redujeron el margen de maniobra del cuerpo técnico en la toma de decisiones sobre los últimos cupos disponibles del plantel.

Desde la dirigencia consideran que ya complacieron ampliamente a Repetto con más de siete incorporaciones y que, por tanto, la presidencia y la gerencia deportiva asumirán la responsabilidad de cerrar las dos últimas llegadas para completar la nómina de 25 jugadores. Una de ellas será la de Jáder Obrian.

Un extremo para cubrir una salida sensible

En términos deportivos, la apuesta tiene lógica. Obrian es un extremo natural, desequilibrante por ambas bandas, aunque su mejor versión aparece por el sector derecho. Justamente esa zona quedó debilitada tras la salida de Harold Santiago Mosquera al fútbol paraguayo.

Santa Fe necesita jerarquía y profundidad en esa posición, y encontrar un jugador libre, con recorrido internacional y conocimiento del medio, representa una oportunidad de mercado difícil de ignorar.

Si no surge ningún imprevisto con el trámite pendiente ante MLS Pool, el arribo de Jáder Obrian a Independiente Santa Fe será cuestión de horas.