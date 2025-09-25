La salida de Jorge Bava de Independiente Santa Fe sigue generando repercusiones. Tras la sorpresiva renuncia del entrenador uruguayo, el presidente del club, Eduardo Méndez, explicó en entrevista con Carlos Antonio Vélez en su programa Planeta Fútbol, cuáles fueron las verdaderas razones de su partida. El directivo confirmó que la decisión estuvo motivada, principalmente, por una oferta económica muy superior proveniente de Cerro Porteño, la cual triplicaba el salario que el DT devengaba en el equipo bogotano.

Eduardo Méndez contó cómo se enteró de la oferta

El presidente reveló que se sintió sorprendido por la forma en que se dieron las cosas, asegurando que no existió la comunicación habitual en este tipo de situaciones.

«A mí no me dijo quién fue el representante, el intermediario, se supone que debía haber conversaciones desde antes, pero el profe me manifestó a mí que le había llegado la oferta el día lunes y ya. El domingo a las 10 de la noche hablé con un empresario y me preguntó si ya me había llegado la oferta de Cerro Porteño y me cogió de sorpresa», relató Méndez esta mañana. El dirigente agregó que la confirmación oficial la conoció prácticamente por los medios: «Desafortunadamente el lunes por problemas aéreos y técnicos del avión llegamos a las 4 de la tarde y a esa hora me enteré ya por los medios periodísticos que tenía una oferta de Cerro. Lo llamé, me iba a reunir con él en Unicentro porque vive por esos lados, pero la verdad cancelé esa reunión y hasta el día martes hablamos a primera hora, él me mostró los números, pero ya él había tomado la decisión».

Méndez también lamentó la actitud del club paraguayo: «Que Cerro hubiera tenido la delicadeza de comunicarnos, por lo general uno acostumbra a llamar al patrón para saber las condiciones del retiro».

Santa Fe no podía competir con la nueva oferta para Bava

Méndez también fue claro en que, aunque se hubiese renovado con anticipación, la decisión del uruguayo ya estaba tomada: «Si hubiéramos renovado el contrato de Jorge Bava dos meses atrás, el entrenador igual se hubiera ido el día de hoy, el contrato que le llegó le triplicó el salario». Incluso reveló que sostuvo una conversación final con el entrenador, aunque sin éxito: «Le dije a Jorge después de que llegara la propuesta, que me dejara mirar los números a ver si podíamos competir, pero creo que él ya había tomado la decisión de irse si o sí. Ayer hablé con los jugadores y les dije que ahora van a trabajar con Pacho López».

De esta manera, quedó confirmado que el equipo profesional será dirigido de forma interina por Francisco “Pacho” López y Grigori Méndez, mientras la dirigencia busca al reemplazo definitivo.

El dardo de Méndez a Bava: “uno pierde la confianza”

Más allá del aspecto económico, el presidente dejó entrever su molestia por la forma en que se dio la salida del técnico: «La continuidad era difícil y uno pierde la confianza, porque mañana puede pasar lo mismo con otra oferta grande. Tengo fama que soy austero en el gasto, tacaño; pueden decir lo que quieran, pero soy amplio cuando puedo, sin embargo, tengo que cuidar las arcas del club y cumplir la Ley». Además, se refirió a una situación contractual:

«El empresario habló con nuestra contadora diciendo que va a exigir cobros de no sé qué y no sé cuánto. Vamos a revisar todo eso, no voy a entregar nada tan fácilmente, yo he facilitado la salida del técnico, pero tampoco voy a permitir que vengan a atropellarnos».

Un golpe inesperado para Independiente Santa Fe

La repentina salida de Jorge Bava representa un reto inmediato para el club cardenal, que venía de conquistar la décima estrella de la Liga BetPlay y mantiene aspiraciones tanto en el torneo local como en la Copa BetPlay.

En apenas seis meses, el entrenador uruguayo marcó un capítulo importante en la historia reciente del club, pero su salida abrupta deja abiertas dudas sobre la estabilidad del proyecto deportivo. Ahora, Santa Fe deberá recomponer el camino con un cuerpo técnico interino y definir rápidamente al nuevo estratega que dé continuidad al proceso.