Independiente Santa Fe atraviesa semanas decisivas dentro y fuera del campo. Aunque el conjunto Cardenal no está matemáticamente eliminado de la Liga BetPlay II-2025, la dirigencia ya trabaja en lo que será el nuevo proyecto deportivo para la temporada 2026, donde se prevé un cambio total de timonel.

El actual entrenador interino, Francisco ‘Pacho’ López, fue notificado por la directiva que su ciclo al frente del primer equipo finalizará en diciembre, sin importar los resultados en el cierre del torneo. El objetivo institucional es claro: tener un nuevo técnico desde enero de 2026 para planificar la participación en la próxima Copa Libertadores.

Eduardo Méndez mantiene su línea uruguaya

El presidente y máximo accionista del club, Eduardo Méndez, confirmó recientemente en una entrevista con el periodista Carlos Antonio Vélez que su intención es seguir apostando por entrenadores uruguayos. A juicio del directivo, los técnicos de ese país encajan con la filosofía de Santa Fe, basada en la garra, el esfuerzo, la disciplina táctica y la concentración total durante los noventa minutos.

El ejemplo más claro de esa confianza se reflejó en el éxito del uruguayo Jorge Bava, quien logró el título de Liga hace apenas cuatro meses y devolvió al club a la cima del fútbol colombiano. Su partida inesperada a Cerro Porteño de Paraguay dejó un vacío enorme en el banquillo, pero también reafirmó la idea de Méndez de mantener la línea de trabajo con técnicos charrúas.

Los dos candidatos uruguayos para 2026

Con la temporada prácticamente sentenciada, en las oficinas del club ya suenan dos nombres uruguayos para tomar el mando en 2026: Pablo Repetto y Pablo Peirano.

El primero, Repetto, cuenta con una extensa trayectoria internacional. Ha dirigido en varios países de Sudamérica y en México, además de su paso reciente por Atlético Nacional de Medellín, donde dejó buena impresión por su conocimiento del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Su perfil de técnico estructurado, de procesos largos y con experiencia en torneos continentales, lo convierte en un candidato muy atractivo para Méndez.

Por su parte, Pablo Peirano acaba de finalizar su vínculo con Nacional de Montevideo y estaría dispuesto a regresar al Expreso Rojo, donde dejó una buena imagen por su estilo táctico y cercanía con los jugadores. Según versiones de prensa, el entrenador vería con buenos ojos volver al club que le permitió consolidarse en Colombia.

Tres uruguayos y un título en la era Méndez

Durante la segunda gestión de Méndez al mando de Santa Fe, ya son tres los entrenadores uruguayos que han dirigido al equipo. Primero estuvo Alfredo Arias, quien en el segundo semestre de 2022 peleó la clasificación a la final hasta la última jornada de los cuadrangulares. Luego llegó Pablo Peirano, que llevó al equipo a la final del primer semestre de 2024, cayendo por penales ante Atlético Bucaramanga.

El ciclo más exitoso, sin embargo, fue el de Jorge Bava, quien en tan solo cuatro meses consiguió darle al equipo su décima estrella, un logro que los hinchas aún celebran. Su salida intempestiva, sin cumplir siquiera un año en el cargo, representó un golpe fuerte para la institución y obligó a Méndez a dejar interinamente a Francisco López, cuya gestión no ha alcanzado los resultados esperados.

Rafael Dudamel, el gran ausente de la lista

Aunque buena parte de la afición pide la llegada de Rafael Dudamel, su nombre parece totalmente descartado por razones extradeportivas. El venezolano, quien defendió el arco de Santa Fe en la década de los 90 y ha sido campeón en el FPC con Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, no es del agrado de Méndez.

Fuentes cercanas al club aseguran que el presidente mantiene diferencias personales con Dudamel desde hace un par de años, cuando ambos coincidieron en un evento social y discutieron sobre el manejo institucional del club. Desde entonces, Méndez habría sido tajante: mientras él siga al frente de Santa Fe, Dudamel no será entrenador del equipo.

Independiente Santa Fe: un 2026 con sello charrúa

Todo apunta a que el nuevo proyecto deportivo de Independiente Santa Fe continuará bajo el sello uruguayo. La dirigencia espera anunciar al nuevo cuerpo técnico en diciembre, una vez finalice la competencia actual, para iniciar de inmediato la planificación de la próxima temporada.

Con la Copa Libertadores 2026 en el horizonte y la necesidad de reforzar varias posiciones clave, el club apostará nuevamente por un entrenador de perfil táctico, disciplinado y conocedor del medio colombiano, características que Méndez considera esenciales para mantener la identidad ganadora del León bogotano.