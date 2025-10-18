El DIM volvió a mostrar su poderío ofensivo en la Liga BetPlay 2025-2. En el estadio Atanasio Girardot, el equipo de Alejandro Restrepo superó por 3-1 a Fortaleza CEIF en la Fecha 16, sumando una victoria clave en su camino a la fase final del campeonato.

Los goles de Francisco Fydriszewski, Brayan León y Francisco Chaverra sellaron una nueva presentación dominante. Pero más allá del resultado, el partido dejó un dato contundente que explica por qué el DIM se ha convertido en una verdadera máquina de hacer goles en esta temporada.

Independiente Medellín tiene el mejor ataque de la Liga BetPlay 2025-2

Con estos tres goles ante Fortaleza, el Medellín llegó a 33 goles anotados en 15 partidos disputados en la Liga. Ningún otro equipo en el campeonato tiene un registro ofensivo semejante.

Así está el ranking de ataques más productivos del torneo:

DIM : 33 goles

: 33 goles Junior : 27 goles

: 27 goles Atlético Bucaramanga : 26 goles

: 26 goles Atlético Nacional: 25 goles

El equipo rojo tiene un promedio de 2,2 goles por partido, una cifra que lo posiciona como líder absoluto en el ítem de goles marcados. Esta contundencia ha sido una de las principales razones por las que el conjunto paisa se mantiene en los primeros puestos de la tabla.

Fydriszewski y Brayan León: la dupla más efectiva del campeonato

El ataque del DIM tiene nombres propios. La dupla conformada por Francisco Fydriszewski y Brayan León es la más letal de la Liga BetPlay 2025-2. Entre ambos suman 14 goles: 8 del Polaco y 6 de León.

Su sociedad ofensiva no solo se basa en goles, sino también en movimientos complementarios y buena lectura de juego. Mientras Fydriszewski se ha consolidado como un definidor letal dentro del área, León aporta velocidad, diagonales y capacidad para desequilibrar defensas cerradas.

Este tándem se ha vuelto clave para el esquema de Alejandro Restrepo, y ha sido determinante en partidos que definían puntos importantes.

El DIM, un equipo que reparte sus goles entre 12 jugadores

La gran fortaleza del DIM no se limita a su dupla de ataque. Otra cifra revela por qué su ofensiva es tan difícil de frenar: 12 futbolistas distintos han marcado goles en esta Liga.

Francisco Fydriszewski: 8 goles

Brayan León: 6 goles

Baldomero Perlaza: 4 goles

Léider Berrío: 3 goles

José Ortiz: 2 goles

Luis Sandoval: 2 goles

Ménder García: 2 goles

Francisco Chaverra: 2 goles

Leyser Chaverra: 1 gol

Jarlan Barrera: 1 gol

Jhon Palacios: 1 gol

Diego Moreno: 1 gol

Este repertorio ofensivo le permite al Medellín no depender exclusivamente de una figura, sino atacar con múltiples alternativas. Volantes y defensores también han aportado a la cuenta goleadora.

El estilo ofensivo que impone el DIM en la Liga BetPlay

Una de las claves de este rendimiento es la identidad de juego ofensivo que ha consolidado el equipo bajo el mando de Restrepo. El DIM presiona alto, recupera rápido, juega con transiciones veloces y aprovecha la precisión de sus definidores.

Además, ha demostrado saber adaptarse: puede atacar en bloque, aprovechar errores del rival y también convertir desde jugadas a balón parado. Esto lo convierte en uno de los equipos más completos y difíciles de contrarrestar en el torneo.

Fortaleza, una nueva víctima del poder goleador del DIM

Fortaleza llegó a Medellín con la intención de frenar al mejor ataque del campeonato, pero terminó cediendo ante la contundencia poderosa. Fydriszewski abrió el marcador, León amplió y Chaverra selló la victoria, dejando sin respuestas a un rival que venía en alza.

El 3-1 no solo refuerza la confianza del grupo, sino que alimenta la narrativa de un equipo que, cuando pisa el área rival, es prácticamente imparable.

El DIM y un poder ofensivo que lo pone como candidato al título

Ser el equipo con más goles no es un simple dato estadístico: es un argumento sólido en la pelea por el título. El DIM no solo lidera la tabla de goles, sino que además demuestra regularidad, alternativas y jerarquía ofensiva.

Con esta victoria y ese registro demoledor, el Poderoso se perfila como uno de los grandes protagonistas de la Liga BetPlay 2025-2, con un ataque que no da respiro y que ya tiene en alerta a todos sus rivales.