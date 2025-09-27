El exfutbolista Julián Vásquez Montoya, recordado delantero del América de Cali y campeón en las temporadas 2001 y 2002, lanzó fuertes críticas contra Tulio Gómez y su hija Marcela, actuales dueños del equipo escarlata. A través del programa Deportes sin Tapujos de Radio Súper en Cali, el exjugador no dudó en señalar a los responsables del difícil presente deportivo y administrativo de la institución.

Julián Vásquez apuntó a Tulio y Marcela Gómez

El ídolo escarlata, de 53 años, aseguró que los últimos años han sido un desastre en la gestión del América, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Sus palabras no dejaron lugar a dudas:

«Hoy los únicos responsables del desastre deportivo de América son Tulio y Marcela Gómez, han gestionado pésimamente el club los últimos 3 años tanto en lo deportivo como en lo administrativo, además han dado sobradas muestras de estar alejados de la realidad del hincha americano», afirmó Vásquez en la entrevista.

Su experiencia con la familia Gómez y su deseo de volver

Vásquez recordó que ya trabajó con la familia Gómez en 2016, cuando se desempeñó como gerente deportivo y ayudó al ascenso del club a la primera división. Sin embargo, también reveló las dificultades que tuvo durante su paso por la institución.

“Yo amo al América y por esta institución haría cualquier cosa, y estaría dispuesto a estar en la presidencia del equipo con la familia Gómez como mis jefes, siempre y cuando tenga autonomía en las decisiones que tome, cosa que todos sabemos es muy difícil; yo estuve ahí dentro con ellos 1 año y fue muy complicado tener margen de maniobra propia», expresó el exdelantero.

Con estas palabras, dejó clara su disposición a regresar al club, aunque con la condición de poder tomar decisiones de manera independiente.

Su presente en el fútbol y visión sobre David González

Actualmente, Julián Vásquez está dedicado a la formación de jóvenes talentos en su academia deportiva en el departamento de Antioquia. El exfutbolista señaló que varios de sus jugadores han sido fichados por clubes de Centroamérica, lo que refuerza su compromiso con el desarrollo del fútbol colombiano.

Al ser consultado sobre el presente del América de Cali y el trabajo del actual entrenador, David González, Vásquez destacó sus capacidades, pero advirtió sobre las limitaciones del plantel: