Al mediodía de este martes, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, se vivió un momento particular en torno a Independiente Santa Fe. A la llegada del equipo, antes de emprender su viaje hacia Medellín para disputar los Cuartos de Final de la Copa Colombia 2025, se presentaron dos hechos que llamaron la atención de los periodistas deportivos apostados en la terminal aérea.

El primero fue la actitud de Jorge Bava, quien al percatarse de la gran cantidad de comunicadores que lo esperaban, optó abruptamente por cambiar de pasillo y evitar entregar declaraciones sobre su ya casi segura salida del club. El segundo hecho tuvo como protagonista al capitán del equipo, Hugo Rodallega Martínez, quien sí atendió a los medios, sorprendiendo por el tono resignado con el que afrontó las preguntas sobre la situación del entrenador.

Rodallega habló con resignación sobre la situación de Bava

El experimentado goleador fue claro al reconocer que la posible partida de Bava golpea al grupo, aunque intentó mantener un mensaje de fortaleza:

“Es una situación que a nosotros como equipo nos deja por fuera porque no son nuestras decisiones, no quisiéramos que algo así suceda, pero sabemos que en el fútbol estas cosas pasan. Anoche hablamos algunos de los jugadores con el profesor y él nos manifestó que todo estaba normal. Para nosotros lo más importante es que como grupo estamos fuertes y estas cosas no nos pueden desestabilizar”, afirmó el delantero.

Aunque sus palabras intentaron transmitir calma, su semblante reflejó tristeza y resignación, dando a entender que los referentes del equipo están golpeados por la inminente noticia.

El adiós de Jorge Bava, cada vez más cerca

Trascendió que la noche anterior, Bava sostuvo una conversación privada con jugadores como Rodallega, Daniel Torres, Emmanuel Olivera y Andrés Mosquera Marmolejo, en la que, aunque no confirmó oficialmente su salida, dejó entrever que su ciclo en Santa Fe estaba cerca del final. Les habría asegurado que tomará una decisión definitiva tras el compromiso contra Independiente Medellín este miércoles 24 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot.

En una segunda intervención, el capitán mantuvo la misma línea y reiteró respeto hacia la decisión de su entrenador:

“Seguramente él habrá tenido sus respectivas reuniones con el presidente; vuelvo a repetir, estas cosas en el fútbol pasan y los puntos de vista de cada quien son respetables; acá lo importante es que todo se arregle y se aclare. Esta mañana entrenamos normal con todos los profesores enfocados en el partido en Medellín y no se habló de otra cosa distinta a eso”, concluyó.

Desde Paraguay dan por hecho viaje de Bava a Asunción

Mientras en Bogotá, tanto el presidente Eduardo Méndez como el comunicado oficial del club insisten en que Bava tiene contrato vigente hasta diciembre y que incluso esperan reunirse para hablar de una posible renovación, en el sur del continente las versiones son muy diferentes.

El periodista argentino Juan José Buscalia aseguró en el programa Blog Deportivo de Blu Radio que desde Cerro Porteño le confirmaron que el entrenador ya tiene tiquetes reservados para viajar el jueves 25 de septiembre de Bogotá a Asunción. Según Buscalia, el partido contra el DIM será el último de Jorge Bava al frente de Independiente Santa Fe, y tras el pitazo final de ese juego dará a conocer su despedida oficial.

La imagen de Rodallega, hablando con voz firme pero con semblante apagado, refleja lo que podría ser el último capítulo de esta historia: la salida inminente de un técnico que, pese a estar en plena competencia, parece tener su destino en Paraguay.