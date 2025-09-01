El América de Cali atraviesa momentos de incertidumbre por la situación de Éder Álvarez Balanta, quien podría estar viviendo los últimos instantes de su carrera profesional. Las constantes lesiones han puesto en duda su continuidad en el fútbol, al punto de que el jugador estaría valorando seriamente el retiro.

Una montaña rusa de emociones en su regreso

El volante defensivo había regresado a la convocatoria tras más de dos meses sin actividad. Fue titular en el partido contra Alianza Valledupar, pero antes de finalizar el primer tiempo fue sustituido, lo que encendió las alarmas. Su salida generó malestar en el banquillo, pues el técnico Gabriel Raimondi le insistió en abandonar el terreno de juego, dada sus molestias, pero el deportista no quería salir del campo.

Este episodio recordó lo que ya había confesado meses atrás el extécnico Jorge ‘Polilla’ Da Silva, cuando reveló que Balanta contempló la posibilidad de retirarse tras una recaída anterior. En ese momento lo convencieron de continuar, pero esta nueva lesión vuelve a poner sobre la mesa la opción de un adiós definitivo.

La voz del cuerpo médico

Tras la derrota del América en Valledupar, uno de los médicos del club habló con profunda tristeza sobre el presente del futbolista:



«Era el riesgo que podía pasar y pasó. Hicimos una gran recuperación con Eder, pero todos éramos consientes que lo suyo iba a ser difícil para seguir en la actividad profesional. Sentimos mucha pena por él y solo él con la ayuda de Dios tomará la mejor decisión. Todo el cuerpo médico lo apoyó siempre”.

Las palabras reflejan el complejo panorama que enfrenta el jugador, aquejado por una lesión crónica de cadera que ha limitado su desempeño en la alta competencia. Según versiones de prensa, incluso el propio departamento médico le habría recomendado considerar seriamente el retiro para preservar su salud.

Álvarez Balanta: una carrera que podría llegar a su fin

Con 32 años, Álvarez Balanta ha tenido un recorrido exitoso en el fútbol internacional. Debutó en River Plate, también jugó en Basilea de Suiza, Schalke 04 de Alemania, Club Brujas de Bélgica y desde mediados de 2024 está en el América de Cali, su único club en Colombia. Su talento y entrega lo convirtieron en un jugador valorado por la afición escarlata, aunque las lesiones le impidieron consolidarse como titular habitual.

De confirmarse su decisión, pondría fin a 13 años de carrera profesional, en los que dejó huella en varias ligas del mundo.

El episodio de Balanta y Raimondi en Valledupar

La lesión también dejó un episodio tenso con Gabriel Raimondi, técnico argentino que ya no continúa en el cargo. Durante el partido, Balanta quiso aguantar unos minutos más, sin embargo; el entrenador le pidió que saliera dado que ya casi no podía correr, lo que generó molestia en el jugador. Aunque el hecho causó polémica, tras el anuncio de la salida del DT ambos se despidieron con un abrazo, aclarando que fue una situación propia de la tensión del partido.

Con esta postal de Álvarez Balanta dándole la espalda y puteando al banquillo técnico concluye el ciclo de Diego Gabriel Raimondi en América. pic.twitter.com/v13BRCvehp — Huscat (@hussy_cat) August 31, 2025

Lo que viene para Éder Álvarez Balanta

En las primeras horas del lunes, el jugador habría comentado a su círculo cercano que ahora sí se plantea con mayor seriedad colgar los botines tras este frustrante regreso. Mientras tanto, se espera un comunicado oficial de América de Cali para conocer cuál será el futuro inmediato de un futbolista que, pese a las dificultades, sigue siendo muy querido por la hinchada escarlata.