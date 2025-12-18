El mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano volvió a sacudirse con una noticia que pocos veían venir. Cuando todo apuntaba a que Harold Santiago Mosquera continuaría su carrera en el América de Cali, un cambio de rumbo de última hora terminó por sacar al atacante del radar local y encaminarlo hacia el fútbol internacional.

Lo que parecía un acuerdo prácticamente cerrado terminó transformándose en una operación distinta, con un nuevo protagonista y un destino fuera de Colombia, justo cuando el calendario entraba en su recta final de definiciones para la temporada 2026.

Cerro Porteño entró en escena y cambió el rumbo

Contra todo pronóstico, Harold Santiago Mosquera no jugará en otro club del FPC. Su destino estaría prácticamente sellado en Cerro Porteño, uno de los grandes del fútbol paraguayo, que aceleró en silencio y terminó imponiéndose en la negociación.

Según reveló el periodista Julián Capera, ya existe un acuerdo entre Cerro Porteño y Harold Santiago Mosquera, impulsado directamente por el entrenador Jorge Bava, quien lo dirigió en Santa Fe y fue pieza clave para destrabar la operación.

“El colombiano firmará hasta diciembre de 2027 por pedido de Jorge Bava”, informó Capera, confirmando la influencia directa del técnico uruguayo en esta movida.

🚨💣 Acuerdo entre Cerro Porteño 🇵🇾 y Harold Santiago Mosquera. El colombiano firmará hasta diciembre de 2027 por pedido de Jorge Bava. América de Cali recibirá una compensación económica por la no ejecución del acuerdo 🤝 @urieliugt pic.twitter.com/AaCFSg2gmU — Julián Capera (@JulianCaperaB) December 18, 2025

Jorge Bava, el factor decisivo

La relación entre Bava y Mosquera fue determinante. Ambos compartieron proceso en Santa Fe y el entrenador siempre tuvo palabras de alto reconocimiento hacia el atacante, llegando incluso a afirmar públicamente que era “el mejor futbolista de Colombia”.

La insistencia del DT ante la dirigencia de Cerro Porteño, sumada a conversaciones personales con el jugador, terminó inclinando la balanza. A esto se añadió un punto clave: el club paraguayo disputará la Copa Libertadores 2026, un atractivo mayor frente a la Copa Sudamericana que jugará América.

América recibirá compensación económica

El giro en la negociación no pasó inadvertido en Cali. El incumplimiento del acuerdo verbal por parte de Mosquera derivará en una compensación económica para América de Cali, como resarcimiento por la no ejecución del trato.

De acuerdo con la información conocida, el monto rondaría los USD 300.000, una cifra que ayudará a las arcas del club, aunque dista de lo que se esperaba obtener inicialmente con la operación.

Mosquera apunta a la Libertadores 2026

Con este panorama, todo indica que Harold Santiago Mosquera tendrá una experiencia por fuera del país, esta vez en el fútbol paraguayo, en una apuesta fuerte de Cerro Porteño para afrontar la Copa Libertadores 2026. El delantero colombiano llega respaldado por su rendimiento reciente y con la confianza total de su nuevo, pero a la vez, viejo y conocido entrenador.

América de Cali, el acuerdo que parecía hecho

Durante las finales del fútbol colombiano, el nombre de Mosquera comenzó a circular con insistencia en el entorno escarlata. La familia Gómez, propietaria del club vallecaucano, avanzó rápidamente en los contactos y logró un entendimiento verbal que dejaba todo encaminado para su oficialización de cara a 2026.

El acuerdo parecía cuestión de tiempo. América daba por hecho el fichaje y el jugador había dado señales claras de aceptar el nuevo reto. Sin embargo, a mediados de diciembre, la historia dio un giro inesperado.

Desde antes de finalizar el segundo semestre, en Independiente Santa Fe se daba por descontado que Mosquera no seguiría en el club capitalino. Su impacto directo en la obtención del título 2025-I, sumado a su crecimiento futbolístico, lo puso rápidamente en vitrina para equipos con mayor músculo económico.

El delantero entendía que había cumplido un ciclo en el cuadro cardenal y que el siguiente paso debía ser un proyecto más ambicioso, tanto en lo deportivo como en lo contractual. En ese escenario apareció con fuerza el América de Cali, decidido a quedarse con uno de los atacantes más desequilibrantes del campeonato.

América de Cali: hasta ahora solo un fichaje confirmado

Mientras tanto, América de Cali avanza en su planificación para 2026. Hasta el momento, el club escarlata solo tendría un fichaje prácticamente cerrado, correspondiente a un jugador extranjero.

Según reveló el periodista Felipe Sierra, existe un acuerdo verbal entre Darwin Machís (32) y América, extremo venezolano con recorrido internacional y experiencia en selección nacional.

“El escarlata, por medio de Adrián Ramos, contactó al extremo y ya pactaron verbalmente su vinculación por dos años, hasta diciembre de 2027”, detalló Sierra. Machís ocupará uno de los cupos de extranjero liberados tras las salidas de Joel Graterol y Luis Ramos.

El mercado sigue moviéndose y, como quedó claro con el caso Mosquera, nada está cerrado hasta que se firme.