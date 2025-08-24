Este sábado Millonarios FC se impuso con autoridad 3-0 sobre Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El resultado sorprendió a propios y extraños, pues se trataba de dos equipos tradicionales del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) que, en teoría, deberían ofrecer duelos más equilibrados. Sin embargo, la diferencia fue abismal.

Lo más llamativo es que la goleada se dio en medio de contextos completamente opuestos: Millonarios llegó en crisis, último en la tabla con apenas 1 punto de 18 posibles, recién despedido su técnico y con algunos juveniles en cancha; mientras que Junior arribó como líder invicto del campeonato y con la ilusión de romper una racha de 8 años sin vencer al Embajador en Bogotá. Al final, el peso de la historia volvió a imponerse: el cuadro Tiburón cayó otra vez sin atenuantes en el Campín.

El historial de Arias contra Millonarios en Bogotá es nefasto

Más allá de lo ocurrido en la fría noche capitalina, el partido volvió a reflejar una constante en la carrera del entrenador uruguayo Alfredo Carlos Arias Sánchez: su dificultad para obtener buenos resultados en el Campín frente a Millonarios.

Con distintos equipos, Arias ha sido incapaz de sostener un libreto ganador en la capital cuando enfrenta al Azul. La tendencia negativa se refleja en las estadísticas:

Liga BetPlay

2021 : Millonarios 3-1 Deportivo Cali

: Millonarios 3-1 Deportivo Cali 2022 : Millonarios 2-0 Independiente Santa Fe

: Millonarios 2-0 Independiente Santa Fe 2022 : Millonarios 1-1 Independiente Santa Fe (Cuadrangulares)

: Millonarios 1-1 Independiente Santa Fe (Cuadrangulares) 2023 : Millonarios 1-0 Independiente Medellín (Cuadrangulares)

: Millonarios 1-0 Independiente Medellín (Cuadrangulares) 2024 : Millonarios 5-0 Independiente Medellín

: Millonarios 5-0 Independiente Medellín 2025: Millonarios 3-0 Junior de Barranquilla

Copa Sudamericana

2020 : Millonarios 1-2 Deportivo Cali

: Millonarios 1-2 Deportivo Cali 2023: Millonarios 3-1 Peñarol de Uruguay

Curiosidades que dejan las estadísticas de Arias en El Campín

Sus dos más recientes partidos en El Campín contra Millonarios fueron lapidarios: 5-0 con el DIM en 2024 y 3-0 con Junior en 2025. Son 8 goles de diferencia que deberían llevar al DT a replantear su forma de enfrentar al Embajador en Bogotá.

en El Campín contra Millonarios fueron lapidarios: 5-0 con el DIM en 2024 y 3-0 con Junior en 2025. Son 8 goles de diferencia que deberían llevar al DT a replantear su forma de enfrentar al Embajador en Bogotá. Aunque alguna vez logró vencer con Independiente Santa Fe, lo hizo como local en el mismo estadio. Sin embargo, cada vez que el Campín estuvo teñido de azul, el resultado fue negativo.

en el mismo estadio. Sin embargo, cada vez que el Campín estuvo teñido de azul, el resultado fue negativo. Su único triunfo ante Millonarios en dicha cancha, como visitante, fue en 2020 con el Deportivo Cali en Copa Sudamericana (1-2). No obstante, perdió el juego de vuelta en Palmaseca y solo avanzó gracias a los penales.

ante Millonarios en dicha cancha, como visitante, fue en 2020 con el en (1-2). No obstante, perdió el juego de vuelta en Palmaseca y solo avanzó gracias a los penales. En ese mismo torneo, pero años más tarde dirigiendo a Peñarol , fue vapuleado nuevamente por un Millonarios comandado por Alberto Gamero, su principal verdugo durante 4 años.

, fue vapuleado nuevamente por un Millonarios comandado por Alberto Gamero, su principal verdugo durante 4 años. La ocasión con Junior en este 2025 representaba una oportunidad histórica para romper dos malas rachas: la de los Tiburones en Bogotá contra Millonarios y la suya propia contra este rival en El Campín. Sin embargo, no solo no logró hacerlo, sino que terminó recibiendo un resultado lapidario en el trámite y el marcador.

La autocrítica de Alfredo Arias tras la goleada

Tras el partido, el entrenador uruguayo reconoció públicamente los errores cometidos y asumió la responsabilidad por la caída:

“En la semana le decía a mis jugadores: ‘no podemos pensar en qué va a hacer Millonarios’, porque no sabíamos. Pensé más en lo que podíamos hacer nosotros. Yo creo que el equipo se paró bien en cancha, pero terminamos mucho peor de como comenzamos a raíz de los goles y de los cambios que hicimos para recomponer; a la postre no sirvieron para nada».

«Sabíamos que no importaba como llegara Millonarios a este juego, sabíamos que iba a tener el respaldo de su hinchada y que el primer tiempo iba a ser intenso. Lamentablemente, nunca logramos hacer pie en ningún momento del juego, y los dos goles tan temprano nos dejaron sin chance y sin reacción».

El Millonarios vs. Junior en El Campín dejó mucho más que un 3-0 en la tabla: reflejó nuevamente la incapacidad de Alfredo Arias para descifrar los partidos contra los Embajadores en Bogotá. Las cifras son contundentes, las curiosidades hablan por sí solas y el futuro del DT con Junior, al menos en esta plaza, parece condenado a las mismas frustraciones de siempre.