En la mañana de este miércoles el entrenador del Deportivo Cali, Alberto Gamero, habló sin rodeos para el medio caleño Zona Libre de Humo y respondió directamente a las versiones que señalan una posible salida del club en las próximas semanas. El técnico también afrontó el tema de una supuesta indemnización que estaría solicitando para abandonar la institución, versión que negó de manera tajante.

Sus declaraciones se producen en un contexto de tensión interna, pese al reciente triunfo frente a Atlético Nacional, resultado que algunos sectores interpretaron más como un alivio momentáneo que como una señal real de evolución futbolística.

Negativa rotunda a una salida pactada

Ante la consulta sobre si existe un acuerdo con los directivos para terminar su contrato, Gamero fue enfático y dejó una postura clara de continuidad:

“Yo nunca he hablado con los directivos de terminación de contrato ni de cuánto tiempo me queda; eso es algo malintencionado y, a la larga, lo que hacen es buscarme problemas a mi. Yo en este momento tengo contrato acá y estoy enfocado en mi trabajo. Tampoco es cierto que me hayan pedido que renuncie”.

Las palabras del estratega contrastan con diversas versiones periodísticas que apuntan a presiones internas para facilitar una salida menos costosa desde el punto de vista económico. No obstante, el técnico insiste en que no ha existido ninguna conversación formal sobre su desvinculación.

Rumores, entorno mediático y postura del entrenador

Consultado sobre el origen de dichas informaciones, el entrenador mantuvo su línea crítica frente al manejo mediático del tema y defendió su relación laboral con la dirigencia:

“Sinceramente no lo sé; yo a eso lo llamo mala intención y buscar que la agente agreda a Gamero. Por parte de los directivos siempre hay preocupación por mejorar las cosas y por los resultados; permanentemente estamos hablando al respecto con el ánimo de mejorar, pero nada más por fuera de ahí. El que haya dicho lo contrario es un mentiroso; mi trabajo jamás ha sido condicionado por los dueños de la institución”.

Mientras en la cúpula directiva se evalúan resultados, funcionamiento colectivo e inversión deportiva, el mensaje público del entrenador busca transmitir estabilidad y enfoque absoluto en la competencia.

El protagonismo de Pedro Gallese en el triunfo ante Nacional

Otro de los puntos abordados fue la lectura del triunfo frente a Atlético Nacional, partido en el que varios analistas destacaron la actuación del arquero Pedro Gallese como factor determinante. Gamero reconoció su desempeño, pero defendió el trabajo grupal:

“Pedro Gallese fue la figura porque sacó 2 o 3 balones de peligro, lo felicité por su labor; pero jugar con Atlético Nacional no es fácil porque ataca todo el tiempo. Nosotros también lo atacamos y supimos ganar. Yo no tengo redes sociales ni leo los comentarios de nadie; si lo haría, me volvería loco; así que no tengo más para agregar. Lo cierto es que nosotros estamos en una profesión donde el error se vuelve mediático y se nota mucho más que en otros oficios”.

En definitiva, mientras el Deportivo Cali continúa analizando su presente deportivo y administrativo, la postura de su entrenador es clara: tiene contrato vigente, no ha negociado su salida y su prioridad sigue siendo el rendimiento del equipo en el terreno de juego.