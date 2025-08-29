El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano entra en su recta final y el Deportivo Cali ya tomó una decisión clave. Este viernes se conoció que el entrenador Alberto Miguel Gamero dio el visto bueno para que el club sume un nuevo refuerzo en el Mercado de Agentes Libres, con el tiempo en contra y pocas horas antes del cierre oficial. El elegido es un jugador de la casa: Jown Cardona.

Jown Cardona, el refuerzo inesperado para Deportivo Cali

El mediocampista creativo de 30 años venía entrenándose desde hace un mes en la sede deportiva del club, a la espera de definir su futuro. Cardona es canterano del Deportivo Cali y debutó profesionalmente en 2014 con la camiseta azucarera. Además, registra pasos por Cortuluá, Deportivo Pasto, Once Caldas e Independiente Santa Fe, donde fue campeón de Liga, aunque sin continuidad. A nivel internacional vistió las camisetas del Ceará (Brasil) y del Guangzhou City (China).

Su regreso se gestó de manera particular. Cardona solicitó permiso para entrenar con el club mientras escuchaba ofertas y, al mismo tiempo, pidió ser evaluado por el cuerpo técnico. Durante este mes, trabajó bajo la mirada de Gamero, participando en ejercicios técnico-tácticos y cumpliendo pruebas físicas que le permitieron demostrar que estaba en condiciones de competir.

La necesidad que cambió la decisión de Gamero

Hace pocos días, el propio Gamero había reconocido la dificultad de reforzarse en el mercado de libres, señalando que la mayoría de jugadores disponibles no cuentan con la preparación física adecuada para competir de inmediato. Sin embargo, el escenario cambió al analizar el rol del volante creativo, donde el equipo solo dispone de Javier Reina, quien ha tenido un inicio de Liga irregular.

El DT entendió la urgencia de sumar un futbolista en esa posición y encontró en Cardona la solución más viable: ya está adaptado al grupo, conoce la institución y superó satisfactoriamente las pruebas médicas y físicas preliminares. Esta combinación inclinó la balanza a su favor.

Decisión final y últimos pasos para el fichaje

Este viernes, Gamero entregó un informe favorable a los directivos, aprobando formalmente la incorporación de Jown Cardona. El acuerdo económico se cerró en cuestión de minutos, ya que el jugador había adelantado conversaciones con la dirigencia en días pasados, condicionado únicamente a la aprobación del técnico.

Ahora, lo único que resta es la revisión médica y completar la documentación antes de las 6:00 p.m., hora en que cierra la ventana de inscripciones para Agentes Libres en el fútbol colombiano. De concretarse, Cardona se sumará de inmediato al plantel para competir por el puesto de creativo con Javier Reina.

Un regreso con valor simbólico

Más allá del aspecto deportivo, la llegada de Cardona tiene un componente emocional para el club y la hinchada: el futbolista vuelve a la institución en la que nació como profesional y que lo formó en sus divisiones menores. Ahora, con más recorrido y experiencia, espera aportar al equipo en un momento clave de la temporada.