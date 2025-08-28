El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano vive sus últimas horas. Esta ventana, abierta por la Dimayor entre el 25 y el 29 de agosto, permite a los clubes de la Liga BetPlay realizar incorporaciones siempre y cuando los jugadores estén sin contrato vigente con otro equipo. Es una oportunidad conocida como el Mercado de Agentes Libres, que varias instituciones ya han aprovechado para reforzar sus plantillas.

En ese contexto, el entrenador del Deportivo Cali, Alberto Miguel Gamero, fue consultado sobre la posibilidad de sumar nuevos nombres antes del cierre de inscripciones y dejó clara la postura del club.

Deportivo Cali analiza las opciones de Agentes Libres

El estratega samario confirmó que el club sí ha estado activo en este período, revisando hojas de vida y evaluando alternativas, aunque hasta ahora no ha encontrado un perfil que encaje con las necesidades del equipo.

«Vamos a evaluar las posibilidades con cabeza fría las próximas horas antes del cierre de inscripciones; reconocemos nuestra necesidades y hemos estado observando algunas Hojas de Vida, pero hasta ahora no hemos podido encontrar un jugador que se ajuste a lo que buscamos».

La dificultad de sumar un fichaje inmediato

Gamero explicó que, aunque la necesidad de incorporar un nuevo futbolista es real, la principal complicación radica en el estado físico y competitivo de los jugadores disponibles en este mercado.

«Nosotros ahora vamos a tener un remate de año muy intenso con 12 partidos clave que van a definir el futuro del equipo; se que los jugadores libres se han estado entrenando, pero nosotros necesitamos a alguien que llegue y pueda jugar de una vez, sin ningún tipo de reacondicionamiento físico, con lo cual no es fácil encontrar esta semana alguien que reúna esas características».

Un refuerzo necesario, pero difícil de concretar

Finalmente, el DT fue contundente sobre la paradoja que enfrenta el club: la necesidad de fichar frente a la escasez de opciones viables en el mercado de agentes libres.