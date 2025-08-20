Deportivo Cali enfrenta un nuevo episodio de tensión interna en plena disputa de la Liga BetPlay 2025-II. Uno de sus futbolistas más cuestionados en las últimas semanas decidió dar un paso al costado y solicitó a la directiva su salida inmediata del club. La determinación no obedece únicamente a lo deportivo, sino a factores externos que han generado presión adicional sobre el jugador y su entorno, lo que ahora pone al equipo en medio de una situación compleja de cara a la recta final del campeonato.

Rafael Bustamante no vive su mejor momento

Con apenas cuatro partidos disputados en el semestre, Bustamante ha sido uno de los futbolistas más resistidos por la afición del Cali. El mediocampista de 25 años decidió dar un paso al costado, pues más allá de las críticas por su rendimiento, en los últimos días también ha recibido amenazas contra él y su familia, lo que precipitó su decisión de salir del club.

El club está dispuesto a negociar

Desde la dirigencia azucarera se contempla la posibilidad de una venta, aunque el club se reservaría el 60% de los derechos deportivos del jugador. La noticia fue confirmada por periodistas de Cali como Quique Barona y Diego Fernando Trujillo, quienes señalaron que el propio futbolista pidió no continuar más en el equipo debido a la presión y la difícil situación personal que enfrenta.

El respaldo de Alberto Gamero

El entrenador del Cali, Alberto Gamero, no ha querido dar por perdido a Bustamante. El DT samario, quien comparte raíces magdalenenses con el mediocampista, sostuvo una conversación a solas con el jugador para convencerlo de continuar. Gamero le pidió carácter, resiliencia y compromiso, asegurando que lo considera parte activa de su proyecto para lo que queda de torneo.

Rafael Bustamante, una carrera inestable

Formado en las divisiones menores del Deportivo Cali, Bustamante ha tenido varios préstamos en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), con pasos por Jaguares de Córdoba, Bogotá FC y Fortaleza CEIF, además de una breve experiencia internacional en el Vizela de Portugal. En enero de 2024 renovó contrato con el club hasta junio de 2026, lo que complica su salida inmediata salvo que exista una oferta formal.

La situación se mantiene en incertidumbre mientras la directiva analiza escenarios, pero lo cierto es que Bustamante ya expresó su voluntad de buscar nuevos aires y no seguir en el Deportivo Cali.