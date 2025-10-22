El futuro de Frank Fabra parece alejarse definitivamente de Boca Juniors, tras una década en el fútbol argentino. El lateral colombiano, de 34 años, habló desde Buenos Aires con la periodista Salomé Fajardo para Win Sports y reveló su deseo de regresar al Fútbol Profesional Colombiano (FPC), dejando una confesión cargada de emoción que tomó por sorpresa a más de uno.

Frank Fabra: el motivo más personal de su elección

Fabra, quien militó en Envigado FC, Deportivo Cali e Independiente Medellín antes de su salto al fútbol internacional, sorprendió al elegir a Millonarios FC como su club ideal para volver al país. La razón, según él mismo explicó, va mucho más allá del deporte:

«Hay algo muy lindo que nadie sabe y es que mi papá es hincha de Millonarios y él ahora está en el cielo. ¿Por qué no darle una alegría a él allá en el cielo? Me gustaría jugar en Millonarios y cumplirle ese sueño a mi padre. Aclaro que no tengo nada con Millonarios ahora y no he hablado con nadie, pero me sentiría muy feliz de darle esa alegría a mi padre».

Las palabras del jugador nacido en Nechí, Antioquia, emocionaron a la hinchada azul y causaron revuelo entre los aficionados al fútbol colombiano, pues se trata de un futbolista con amplia trayectoria internacional que, pese a sus raíces en otros clubes del país, ha mostrado una conexión inesperada con el conjunto Embajador.

Sin vínculos con Nacional y una aclaración entre risas

Durante la entrevista, la comunicadora le mencionó a Atlético Nacional, debido a que allí militan dos de sus excompañeros en Boca Juniors: Jorman Campuzano y Edwin Cardona. Sin embargo, Fabra fue tajante al desmentir cualquier tipo de acercamiento con el club paisa.

«Con Nacional nunca ha habido nada, alguna vez un empresario me acercó esa posibilidad, pero nunca estuvo en mis planes Atlético Nacional. Hace unos meses estuve en Medellín y pasé a la concentración de Nacional a saludar a Jorman y Edwin, y ellos me dijeron que me querían en Nacional, pero fue solo eso, no pasó nada más de ahí. Con Nacional nunca ha habido nada».

Entre los recuerdos del Cali, el DIM y el sueño azul

El lateral zurdo también mencionó a dos clubes donde dejó huella: el Deportivo Cali, donde fue campeón en 2015, y el Independiente Medellín, equipo del cual es hincha declarado y con el que jugó un semestre antes de emigrar a Argentina. Sin embargo, insistió en que su deseo de cerrar su carrera en Millonarios es hoy su prioridad.

“Tengo un cariño por todos los equipos donde estuve, pero lo que me mueve ahora son las emociones. Millonarios tiene algo especial para mí por lo que significa para mi familia”.

Sin negociaciones para prolongar su contrato, el defensor se irá libre del Xeneize a fin de año y anticipó que le gustaría volver a su país: «Hay muchos equipos que son interesantes. Primero el Deportivo Cali; jugué en Independiente Medellín; Nacional es un equipo grande. No te puedo decir solo uno».

Una década en Boca Juniors y el cierre de un ciclo

La carrera de Frank Fabra en Boca Juniors comenzó en enero de 2016. Desde entonces, se convirtió en uno de los jugadores con más partidos en la historia moderna del club y uno de los futbolistas colombianos más exitosos en Argentina. En estos casi diez años, conquistó nueve títulos y fue pieza clave en diferentes etapas del equipo.

Pese a su recorrido, el lateral reconoce que su ciclo en el conjunto xeneize está llegando a su fin. En los últimos dos años enfrentó duras críticas de la prensa y parte de la afición, algo que terminó de empujarlo a buscar nuevos horizontes. Su contrato finaliza en diciembre y ya ha decidido no renovarlo.

Con la Selección Colombia, Fabra fue convocado durante ocho años en distintos procesos, aunque sin lograr continuidad en la titular. Ahora, el lateral antioqueño mira hacia su país con la ilusión de cerrar su carrera cumpliendo una promesa que trasciende el fútbol.

Su historia con Millonarios, más que una negociación o una posibilidad deportiva, es hoy un relato de gratitud, nostalgia y legado familiar, en el que el amor de un hijo por su padre podría marcar el último capítulo de una carrera ejemplar.