El sur de Bogotá está de fiesta con la visita del Junior de Barranquilla, que esta tarde enfrentará a Fortaleza CEIF en el estadio Metropolitano de Techo. El cuadro rojiblanco, uno de los más populares de Colombia, cuenta con una enorme base de aficionados en la capital, por lo que se espera una masiva presencia de hinchas costeños que convertirán las tribunas en territorio suyo. Aunque en el papel sea visitante, Junior tendrá el calor de su gente en un partido que promete intensidad y emociones.

Fortaleza CEIF vs Junior: horarios, canales y señales abiertas HOY

Partido: Fortaleza vs Junior FC

Fortaleza vs Junior FC Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Sábado 8 de noviembre de 2025 Hora: 4:10 p.m.

4:10 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 19

Liga BetPlay Dimayor – Jornada 19 Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)

Metropolitano de Techo (Bogotá) Árbitro: José Ortiz Novoa

José Ortiz Novoa Televisión: Win Sports y Win + Fútbol

Win Sports y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Junior busca cortar su mala racha en la altura

El Junior llega a Bogotá con la urgencia de cambiar la dinámica negativa que arrastra y reencontrarse con el triunfo para seguir aspirando a la undécima estrella. Las recientes derrotas ante América de Cali y Santa Fe golpearon la confianza del grupo, pero el plantel que dirige Alfredo Arias confía en dar el golpe en la altura y levantar la moral justo antes de los cuadrangulares.

Con 31 puntos, los barranquilleros ya superaron el umbral que normalmente garantiza la clasificación, pero necesitan un resultado positivo para confirmarla matemáticamente. Más allá del número, el objetivo es recuperar sensaciones y cerrar la fase regular con buena imagen antes de afrontar el tramo decisivo del torneo.

Posible formación del Junior para enfrentar a Fortaleza

El equipo llega con descanso y varias piezas recuperadas, por lo que el entrenador uruguayo apostará por su esquema habitual con tres centrales y carrileros.

La probable alineación del Junior sería:

Arquero: Mauro Silveira

Mauro Silveira Defensas: Jhomier Guerrero, Edwin Herrera, Javier Báez (PAR), Daniel Rivera, Yeison Suárez.

Jhomier Guerrero, Edwin Herrera, Javier Báez (PAR), Daniel Rivera, Yeison Suárez. Volantes: Didier Moreno, Guillermo Celis.

Didier Moreno, Guillermo Celis. Ofensivos: José Enamorado, Bryan Castrillón, Guillermo Paiva (PAR).

Las principales dudas pasan por la posible entrada de José Cuenú por Rivera, Yimmi Chará por Castrillón y ‘Tití’ Rodríguez por Paiva, alternativas que Arias ensayó durante la semana.

Fortaleza CEIF: sólido y clasificado

El presente de Fortaleza CEIF es diametralmente opuesto. El conjunto bogotano ya aseguró su clasificación con 34 puntos y atraviesa un momento brillante: solo dos derrotas en 18 partidos, con nueve victorias y siete empates. Su rendimiento lo mantiene peleando en la parte alta por el codiciado punto invisible, que otorga ventaja en los cuadrangulares semifinales.

El equipo dirigido por Sebastián Oliveros ha hecho de Techo un fortín, y hoy buscará confirmar su gran campaña ante un Junior herido que no puede permitirse más tropiezos.

Historial reciente entre Fortaleza y Junior

El historial en Bogotá favorece ligeramente a los locales. De los tres duelos previos entre ambos equipos, Fortaleza ganó uno, Junior otro y hubo un empate.

La última vez que se enfrentaron en Techo fue el 11 de febrero de 2024, con victoria 2-0 de los bogotanos gracias a un autogol de Brayan Ceballos y otro tanto de Nicolás Rodríguez.

El único triunfo rojiblanco en ese escenario fue el 3 de abril de 2016, con goles de Vladimir Hernández y Luis Narváez, mientras que el primer duelo entre ambos, en 2014, terminó sin goles.