Junior volvió a tropezar en el estadio Pascual Guerrero y esta vez dejó escapar una ventaja inicial en un partido determinante. El equipo cayó 2-1 frente al América de Cali en la Jornada 2 del Cuadrangular A de la Liga BetPlay 2025-I, y su técnico, César Farías, no ocultó su frustración.

Pese a comenzar ganando el compromiso, el equipo barranquillero terminó con las manos vacías y volvió a casa sin puntos, lo que complica su panorama en el grupo.

En rueda de prensa posterior al encuentro, Farías expresó su inconformidad con varias decisiones arbitrales, especialmente relacionadas con el uso del VAR y el tiempo de adición.

También cuestionó la falta de criterio en las revisiones del VAR, señalando que hubo jugadas similares que no fueron juzgadas de la misma manera.

“Los malos arbitrajes generan malestar porque cuando uno lo ve en frío, te das cuenta que el gol nuestro fue gol en Barranquilla y hoy lo que estoy diciendo no es que el de América no fuese penal porque es una ‘tontería’ nuestra. Pero también la falta sobre Didier es penal y no se pita, entonces no se mide con la misma vara”.