La FIFA anunció este viernes 26 de septiembre una sanción que golpea de lleno al América de Cali. El delantero Rodrigo Holgado, nacionalizado de origen argentino, fue suspendido por un período de doce meses de toda actividad relacionada con el fútbol tras comprobarse su participación en un caso de falsificación de documentos en las Eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Sanción ejemplar para Rodrigo Holgado y seis futbolistas más

La Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió suspender a siete jugadores, incluido Holgado, luego de una denuncia sobre la elegibilidad de varios de ellos en la Selección de Malasia. El organismo determinó que la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) presentó documentación adulterada para inscribirlos en la tercera ronda clasificatoria de la Copa Asiática, en un duelo frente a Vietnam disputado el 10 de junio.

Ese día, Malasia goleó 4-0 y Holgado anotó el segundo tanto, lo que terminó encendiendo las alarmas sobre la validez de su convocatoria. Tras la investigación, la FIFA no solo castigó a los futbolistas con un año de suspensión, sino que también impuso sanciones económicas.

Multas económicas para jugadores y federación

La FAM deberá pagar una multa de 350.000 francos suizos (aproximadamente 375.000 euros) por haber utilizado documentación falsificada en el proceso de inscripción.

En cuanto a los jugadores, además de la suspensión de doce meses, cada uno recibió una sanción económica de 2.000 francos suizos (unos 2.140 euros). La lista de castigados incluye a:

Rodrigo Julián Holgado (América de Cali)

(América de Cali) Gabriel Felipe Arrocha

Facundo Tomás Garcés

Imanol Javier Machuca

João Vitor Brandão Figueiredo

Jon Irazábal Iraurgui

Héctor Alejandro Hevel Serrano

La FIFA también trasladó el caso al Tribunal de Fútbol, que evaluará la elegibilidad de estos jugadores para seguir representando a la Selección de Malasia. Tanto los futbolistas como la FAM tienen diez días para apelar la decisión.

Un golpe para América de Cali en plena temporada

La suspensión de Rodrigo Holgado significa un duro revés para el América de Cali, que pierde a uno de sus delanteros de referencia en plena fase del campeonato colombiano. Aunque el atacante de 30 años no ha marcado goles en los nueve partidos que ha disputado esta temporada, su presencia había sido clave en la mejoría reciente del equipo, que logró salir del último lugar de la tabla.

Holgado, que tiene contrato con el club escarlata hasta el 31 de diciembre de 2026, no podrá jugar durante un año, situación que deja al América con un vacío importante en su nómina y obliga al cuerpo técnico a replantear su estrategia ofensiva.

Lo que viene para Rodrigo Holgado

El atacante argentino deberá cumplir con la sanción internacional y esperar una posible apelación. Mientras tanto, el América de Cali afrontará el resto de la temporada sin su fichaje estelar en la delantera. La decisión de la FIFA marca un precedente sobre la rigurosidad en los procesos de nacionalización y elegibilidad de jugadores, reafirmando que cualquier irregularidad puede costar caro tanto a futbolistas como a federaciones.