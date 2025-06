Radamel Falcao García, una de las figuras más admiradas del fútbol colombiano, protagonizó un hecho sin precedentes en su carrera profesional. Tras la eliminación de Millonarios FC en el clásico capitalino frente a Santa Fe, el delantero estalló con declaraciones explosivas contra las autoridades del fútbol colombiano. Las palabras del ídolo generaron conmoción en todo el país y, aunque se entienden como producto de la frustración, lo cierto es que podrían traerle consecuencias disciplinarias según el reglamento vigente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Al término del partido en el que Santa Fe venció 1-2 a Millonarios, asegurando su paso a la gran final contra el DIM, Falcao García hizo descargos muy fuertes contra el arbitraje y el sistema del VAR:

“Siempre, durante todo el torneo, así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda los árbitros cobraban en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban, y cuando era en contra de Millonarios sancionaban de inmediato. Que se jodan los del VAR”.