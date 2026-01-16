Junior de Barranquilla volvió a sacudir el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano con una nómina que confirma su ambición total para la temporada 2026. Las incorporaciones de Jean Pestaña, Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez, Cristian Barrios y, especialmente, Luis Fernando Muriel, consolidaron la idea de que el club rojiblanco quiere pelear todos los frentes.

Sin embargo, tras el empate ante Independiente Santa Fe en la ida de la Superliga, el técnico Alfredo Arias sorprendió con una explicación que nadie esperaba y que frenó la ansiedad de la hinchada. El estreno de Muriel, fichaje estelar del mercado, tendrá que esperar más de lo previsto.

La advertencia de Alfredo Arias tras el empate en el Metropolitano

En rueda de prensa, el entrenador uruguayo fue directo y transparente al explicar por qué Luis Fernando Muriel no estuvo disponible y por qué su debut no será inmediato. Sus palabras llamaron poderosamente la atención por la franqueza del diagnóstico:

“Un jugador como Muriel lo quería tener desde ayer, pero no llegaron los papeles. Viene de una inactividad, le hicimos un análisis profundos y es claro que llegó excedido de peso; es hasta cierto punto lógico porque viene de no competir dos meses. Tenemos que cuidarnos de que en nuestra desesperación no cometamos el error de ponerlo rápido y que se lastime. Lo primero que tenemos que hacer entrenadores y PF es no lesionar a un jugador por desesperación o ansiedad”.

La declaración dejó claro que el cuerpo técnico de Junior prioriza el estado físico del delantero por encima de la presión mediática y la ilusión de los hinchas, que esperaban verlo cuanto antes en cancha.

El fichaje que rompió el mercado y desató la ilusión

La llegada de Muriel, a sus 34 años, fue considerada el movimiento más impactante del actual mercado en Colombia. El delantero decidió terminar anticipadamente su vínculo con Orlando City de la MLS para cumplir el deseo de vestir la camiseta del club de sus amores.

Su presentación en el entretiempo del partido ante Santa Fe fue emotiva y estuvo acompañada de una gran ovación en el estadio Metropolitano. El público tiburón celebró el regreso de uno de sus hijos pródigos, convencido de que su jerarquía marcará diferencias en 2026. No obstante, las palabras de Alfredo Arias sirvieron para aterrizar expectativas.

No estará ante Tolima y hay un segundo obstáculo

Consultado sobre la posibilidad de que Muriel debutara el domingo frente a Deportes Tolima, en el inicio de la Liga BetPlay, el DT fue contundente y sumó un nuevo factor que retrasa su estreno oficial:

“Desde ya que por condición física, Muriel no podrá jugar el domingo contra Tolima; además todavía hace falta un papel que no ha llegado para inscribirlo; nosotros queremos hacerle un reacondicionamiento durante 5 o 6 días para evaluarlo antes del juego contra Santa Fe en Bogotá la próxima semana y mirar a ver si para ese partido nos puede acompañar al menos desde el banco”.

Así, no solo el exceso de peso y la inactividad reciente influyen en la decisión, sino también un tema administrativo que impide su inscripción inmediata.

Paciencia en Junior para cuidar a su gran apuesta

Con este panorama, en Junior de Barranquilla entienden que la prioridad es tener a Muriel en plenitud física y no arriesgarlo por apuros. El plan del cuerpo técnico apunta a un reacondicionamiento progresivo que permita evaluar su respuesta antes de darle minutos oficiales.

Mientras tanto, la hinchada rojiblanca deberá esperar un poco más para ver al delantero gambetear rivales y definir con la camiseta tiburona. La emoción está intacta, pero Alfredo Arias dejó claro que, esta vez, la prudencia manda por encima de la ansiedad.