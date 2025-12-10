El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) vuelve a moverse con fuerza y uno de los nombres que más interés ha despertado es el de Emerson Batalla, extremo veloz, desequilibrante y con amplio recorrido internacional pese a su corta edad. Tras finalizar su vínculo con Juventude de Brasil, el atacante de 24 años quedó libre para definir su futuro inmediato, mientras que Talleres de Córdoba, dueño de sus derechos federativos, ha decidido no retenerlo para 2026, abriendo la puerta a una nueva cesión en el continente.

Aunque su paso por Brasil no terminó como esperaba debido al descenso de su club, Batalla conserva muy buen cartel en Colombia, donde varios equipos han puesto la mirada en él. Hoy, tres instituciones del FPC están interesadas, pero una ya tomó la delantera.

Millonarios avanza por Batalla: primeras gestiones positivas

Dentro del mercado colombiano, el club que más rápido se movió por Emerson Batalla fue Millonarios FC. La dirigencia embajadora ya inició contactos con el entorno del jugador y encontró apertura para negociar, tanto a nivel deportivo como económico.

Millonarios viene de cerrar dos fichajes importantes —Carlos Darwin Quintero y Mateo García—, pero todavía necesita fortalecer una zona que ha sido inconsistente durante todo el 2025: los extremos. A pesar de tener varias alternativas, solo Beckham David Castro logró sostener un nivel sobresaliente durante la temporada pasada.

Por esta razón, la carpeta de refuerzos del club incluye múltiples nombres: Jefry Zapata, Julián Angulo y ahora, con más fuerza que todos, Emerson Batalla. El futbolista ve con buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta azul, una consideración que pone a Millonarios por encima de las otras propuestas, además de que las condiciones económicas encajan con la realidad del equipo y con lo que exigen desde Argentina.

Once Caldas y Junior también preguntaron, pero sin ofensivas claras

Además del interés de Millonarios, dos clubes más del FPC han seguido a Batalla: Once Caldas y Junior FC. Sin embargo, ninguno ha dado pasos decisivos hasta ahora.

Once Caldas mantiene interés, pero sin romper su plan financiero

Desde Manizales ven a Batalla como una alternativa atractiva para reforzar el frente de ataque. Sin embargo, el club quedó sin participación en torneos internacionales para 2026, lo que redujo su flujo económico. Debido a esto, la dirigencia ha sido estricta con los topes salariales y no planea hacer un esfuerzo que comprometa sus cuentas. El jugador gusta, pero no hay una oferta formal.

Junior observa el mercado, pero la prioridad hoy es la final

El Junior de Barranquilla, uno de los clubes más poderosos económicamente en Colombia, también tiene a Batalla en su radar. No obstante, todo su enfoque está puesto en la final de la Liga BetPlay frente al Deportes Tolima, una instancia que definirá si en 2026 disputará Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

El técnico Alfredo Arias ya dio el visto bueno para considerar al extremo, pero los principales decisores del club, la familia Char, han preferido no avanzar en ningún nombre hasta que termine la final. Solo entonces definirán posiciones y refuerzos. Por eso, el interés existe, pero aún sin movimientos concretos.

El deseo del jugador inclina la balanza

Con Millonarios como el único club que ya se acercó formalmente y con un proyecto deportivo atractivo, todo indica que el futuro del talentoso tumaqueño estaría más cerca del Azul de Bogotá. El jugador ya tuvo conversaciones iniciales y expresó su interés en sumarse al equipo capitalino.

De concretarse su llegada, este sería su quinto club en Colombia, luego de vestir las camisetas de América de Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe y Alianza FC. A sus 24 años, Batalla se mantiene como uno de los extremos colombianos con mejor proyección y con un estilo de juego que encaja con la propuesta ofensiva del técnico Hernán Torres.

Un mercado que se mueve y una decisión cada vez más cerca

Las próximas semanas serán decisivas para que Batalla defina dónde jugará en 2026. La voluntad del jugador, las condiciones económicas manejables y el avance inicial de Millonarios lo convierten hoy en el destino más probable, mientras Once Caldas y Junior siguen a la expectativa.

La ventana de transferencias apenas comienza y será determinante para muchos equipos que buscan darle un giro a su esquema ofensivo. Batalla, con su velocidad y potencia, vuelve a estar en la órbita de los clubes grandes del país y tiene ante sí una oportunidad de relanzar su carrera en un entorno donde ya ha brillado.