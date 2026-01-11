Millonarios y River Plate protagonizan uno de los amistosos internacionales más atractivos del inicio de año en Sudamérica. El duelo enfrenta a dos clubes históricos del continente, con enorme arrastre popular, y servirá como prueba de alto nivel en plena preparación de temporada. Para el equipo colombiano, es una oportunidad de medirse ante un rival de jerarquía; para el conjunto argentino, un examen exigente dentro de su gira internacional.

El partido genera especial expectativa por los nombres propios que estarán en cancha y por el contexto: ambos entrenadores buscan ajustar piezas, evaluar variantes tácticas y darle rodaje a futbolistas llamados a ser protagonistas en 2026. Además, el escenario elegido le da un tinte especial a un cruce que promete intensidad, ritmo y emociones, aun tratándose de un encuentro amistoso.

Horario oficial del Millonarios vs River Plate

El amistoso internacional entre Millonarios y River Plate se disputará el domingo 11 de enero, con estos horarios:

Argentina: 21:00

21:00 Colombia: 19:00

Será uno de los partidos destacados de la jornada futbolera en el continente, con atención puesta tanto en Sudamérica como en otros mercados.

Dónde ver Millonarios vs River Plate en TV y online

La transmisión del partido estará disponible por plataformas de televisión y streaming, dependiendo del país:

Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Argentina: ESPN Premium y Disney+ Premium.

Estadio del partido: Gran Parque Central

El compromiso se jugará en el Gran Parque Central, ubicado en Montevideo, Uruguay. Este histórico escenario, habitual casa de Nacional, es uno de los estadios más tradicionales del fútbol sudamericano y ofrece un entorno ideal para un amistoso de alto perfil internacional.

Probable formación de Millonarios ante River Plate

Millonarios saldría al campo con una nómina que mezcla experiencia y juventud, buscando solidez defensiva y dinámica en el mediocampo, con algunos de sus fichajes para el año:

Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, David Mackalister Silva; Edwin Mosquera, Leonardo Castro y Beckham Castro. DT: Hernán Torres.

Probable formación de River Plate

River Plate, por su parte, presentaría un once competitivo, con variantes en defensa y un mediocampo de buen manejo de balón:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT. Marcelo Gallardo.

Un amistoso con sabor competitivo

Aunque se trata de un partido de preparación, Millonarios y River Plate afrontan este amistoso con mentalidad competitiva. Para el conjunto bogotano, es una vitrina internacional y una medida clara de su nivel frente a un gigante continental. Para River, es una oportunidad de afinar su funcionamiento colectivo y probar sociedades ofensivas en un contexto exigente.

El cruce en Montevideo no solo servirá como antesala del calendario oficial de ambos clubes, sino que también promete ser un espectáculo atractivo para los aficionados, con dos camisetas históricas, entrenadores de peso y futbolistas capaces de marcar la diferencia en cualquier momento.