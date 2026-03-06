Junior de Barranquilla y Alianza se enfrentan por la Fecha 10 de la Liga BetPlay en un partido que presenta realidades opuestas en la tabla de posiciones. El compromiso se disputará el jueves 5 de marzo desde las 20:20 en Colombia, en un duelo clave tanto para consolidar objetivos como para iniciar una reacción.

El equipo barranquillero llega en zona de clasificación y con una racha positiva que lo mantiene entre los protagonistas del campeonato. Alianza, por su parte, busca su primera victoria del torneo y necesita sumar para salir del fondo de la tabla. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, horarios internacionales, sede del encuentro, designación arbitral y el presente de ambos clubes.

Dónde ver Junior vs Alianza EN VIVO por TV y streaming

El partido Junior vs Alianza por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de las señales oficiales del campeonato:

TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora juega Junior vs Alianza en distintos países

El compromiso está programado para las 20:20 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 20:20

Perú: 20:20

Ecuador: 20:20

México (CDMX): 19:20

Estados Unidos (Este): 21:20

Estados Unidos (Centro): 20:20

Argentina: 22:20

Chile: 22:20

España: 03:20 del viernes 6 de marzo.

Dónde se juega el partido: Estadio Romelio Martínez

El escenario del compromiso será el Estadio Romelio Martínez, en Barranquilla. Este histórico recinto ha sido sede de múltiples encuentros importantes y será el lugar donde Junior buscará mantener su fortaleza como local. El ambiente nocturno y el respaldo de la hinchada rojiblanca suelen ser factores determinantes en este tipo de partidos.

Designación arbitral para la Fecha 10 entre Junior y Alianza

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Wilmar Montaño (Cundinamarca)

Asistente 1: Jonathan Paniagua (Antioquia)

Asistente 2: Danilo Sarmiento (Boyacá)

VAR: Ricardo García (Esnaider Pontón).

Así llega Junior a la Fecha 10 de la Liga BetPlay

Junior ocupa la sexta casilla en la tabla con 15 puntos en 8 partidos. El equipo dirigido por Alfredo Arias atraviesa un buen momento en el campeonato y viene de ganar como visitante ante Jaguares en Montería por 0-2. La regularidad ofensiva y el equilibrio en el mediocampo han sido determinantes en su campaña. En casa buscará sostener la racha y afianzarse entre los ocho mejores del torneo.

Convocados de Junior

Arqueros: Mauro Silveira y Jéfersson Martínez.

Defensores: Daniel Socarrás, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Jermein Peña, Yeison Suárez y Jhomier Guerrero.

Mediocampistas: Guillermo Celis, Juan David Ríos, Jesús Rivas, Dilan Villarreal, Yimmi Chará, Bryan Castrillón, Joel Canchimbo y Cristian Barrios.

Delanteros: Guillermo Paiva, Luis Fernando Muriel, Teo Gutiérrez y Carlos Bacca.

Entrenador: Alfredo Arias.

Así llega Alianza al partido en el Romelio Martínez

Alianza ocupa la última posición en la tabla con 3 puntos en 8 partidos. Aún no ha conseguido victorias en el campeonato y viene de perder consecutivamente ante Atlético Nacional y América de Cali.

El equipo necesita cortar la racha negativa y sumar en condición de visitante para empezar a salir del fondo de la clasificación. El duelo en Barranquilla representa un reto importante frente a uno de los equipos más sólidos del certamen.

Ficha del partido: Junior vs Alianza

Partido: Junior vs Alianza

Competición: Liga BetPlay – Fecha 10

Fecha: Jueves 5 de marzo

Hora en Colombia: 20:20

Estadio: Romelio Martínez, Barranquilla

Transmisión en TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Wilmar Montaño (Cundinamarca)

VAR: Ricardo García (Esnaider Pontón).