Deportivo Cali tendrá este viernes una oportunidad crucial para reconciliarse con su afición. Tras dos empates consecutivos, el equipo verdiblanco vuelve al Monumental de Palmaseca con la necesidad urgente de sumar de a tres y recuperar sensaciones en la Liga BetPlay. En medio de ese contexto, el proceso del entrenador Alberto Miguel Gamero atraviesa uno de sus momentos más delicados, por lo que el compromiso ante Once Caldas también representa una revancha personal para el estratega samario.

El rival, además, no será sencillo. El conjunto de Manizales ha demostrado a lo largo del torneo que suele competir sin esconderse en ningún estadio del país, lo que anticipa un duelo dinámico, de transiciones rápidas y con emociones en ambas áreas.

Cali vs Once Caldas: Canales TV y plataformas online para VER HOY EN VIVO

Partido: Deportivo Cali vs Once Caldas

Deportivo Cali vs Once Caldas Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026

Viernes 6 de marzo de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Monumental de Palmaseca (Palmira)

Monumental de Palmaseca (Palmira) Árbitro: Álvaro Meléndez

Álvaro Meléndez Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 10)

(Jornada 10) Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

y Streaming: Win Play

Deportivo Cali juega con presión en la Liga BetPlay

El compromiso correspondiente a la fecha 10 de la Liga BetPlay I-2026 aparece como un punto de inflexión para Deportivo Cali. El conjunto azucarero se encuentra fuera del grupo de los ocho y necesita con urgencia un triunfo que le permita acercarse nuevamente a los puestos de clasificación.

Los recientes empates frente a Atlético Bucaramanga y Fortaleza FC dejaron inconformes a muchos aficionados, que han manifestado su preocupación por el rendimiento del equipo. Esa situación ha puesto bajo presión al entrenador Alberto Gamero, cuya continuidad comienza a generar debate en el entorno del club.

Aunque públicamente la dirigencia ha reiterado su respaldo al estratega, en los pasillos del club se reconoce que los resultados de las próximas jornadas serán determinantes para el futuro del proyecto deportivo.

Cambios en la formación del cuadro azucarero

Consciente del momento que atraviesa el equipo, Gamero trabajó durante la semana en algunos ajustes para intentar controlar a un Once Caldas que llega motivado y con uno de los delanteros más peligrosos del campeonato.

En defensa se presentaría una modificación importante: el regreso de Fernando Álvarez, quien ya cumplió una fecha de sanción y podría formar la pareja de centrales junto a José Caldera, reemplazando a Felipe Aguilar.

En el mediocampo también habrá una ausencia obligada. Matías Orozco se encuentra concentrado con la Selección Colombia Sub-20, por lo que su lugar sería ocupado por Andrés Colorado en la primera línea de volantes.

A esto se suman las bajas por lesión de Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, Juan Ignacio Dinenno y Luis Manuel Orejuela, lo que obliga al cuerpo técnico a mantener una estructura ofensiva similar a la del último partido. En ataque seguiría como único punta Steven ‘Tití’ Rodríguez, acompañado por Avilés Hurtado, Johan Martínez y Juan Montoya como volantes creativos.

Once Caldas llega con confianza y un Dayro histórico

El panorama es diferente para Once Caldas, que atraviesa un momento positivo en el campeonato. El equipo de Hernán Darío Herrera marcha cuarto en la tabla con 16 puntos, producto de una campaña sólida que incluye varias presentaciones convincentes.

Además, el conjunto albo acumula siete partidos sin perder frente al Deportivo Cali, con cuatro victorias y tres empates en ese registro reciente, una estadística que aumenta la confianza del equipo visitante.

El gran referente ofensivo será Dayro Moreno, quien recientemente se convirtió en el máximo goleador en la historia de Once Caldas con 172 goles. El atacante tolimense, sin embargo, tiene un desafío pendiente: todavía no ha logrado marcar en el estadio de Palmaseca pese a haber disputado seis partidos allí con distintos clubes.

El entrenador Hernán Darío Herrera mantiene una única duda para la titular, entre Iván Rojas y Jáder Quiñones en la mitad del campo, mientras que el resto de la base sería la misma que viene de vencer a Boyacá Chicó en Manizales.

Un duelo clave en la lucha por los ocho

La primera fase de la Liga BetPlay I-2026 ya alcanzó aproximadamente la mitad de su calendario. Con 19 jornadas programadas, los equipos saben que la frontera de los 30 puntos suele marcar el umbral para clasificar a los cuadrangulares semifinales.

En ese contexto, Once Caldas parece bien encaminado con sus 16 unidades, mientras que Deportivo Cali, que suma 12 puntos de 27 posibles, necesita reaccionar pronto para no complicar su camino en el torneo.

Deportivo Cali vs Once Caldas: posibles alineaciones

Deportivo Cali:

Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Andrés Colorado, Ronaldo Pájaro, Avilés Hurtado, Johan Martínez, Juan Montoya; Steven Rodríguez.

Entrenador: Alberto Miguel Gamero.

Once Caldas:

Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Robert Mejía, Iván Rojas, Luis Sánchez, Felipe Gómez; Dayro Moreno y Jefry Zapata.

Entrenador: Hernán Darío Herrera.