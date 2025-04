Este sábado 5 de abril de 2025, el estadio Palogrande de Manizales será escenario de un emocionante duelo por la Fecha 12 de la Liga BetPlay 2025-I: Once Caldas vs. América de Cali. Un partido cargado de historia, tradición y necesidades distintas, en el que los dirigidos por Jorge Da Silva buscarán defender la punta del campeonato ante un rival siempre complicado como el Blanco Blanco.

América de Cali llega motivado tras una sólida racha de victorias y con una nómina que mezcla juventud, experiencia y buen momento ofensivo. Once Caldas, por su parte, quiere hacerse fuerte en casa y frenar el buen presente escarlata. Aquí te contamos a qué hora es el partido Once Caldas vs América de Cali y dónde verlo en vivo hoy, tanto en televisión como por internet.

Horario confirmado del partido Once Caldas vs América de Cali

El compromiso entre Once Caldas y América de Cali está programado para este sábado 5 de abril de 2025 a las 6:20 p.m. (hora de Colombia). El encuentro se disputará en el tradicional estadio Palogrande, en la ciudad de Manizales, como parte de la jornada 12 del torneo colombiano.

Dónde ver el partido Once Caldas vs América de Cali en TV y ONLINE

La transmisión oficial del partido será exclusiva, tanto por televisión como por plataformas digitales:

TV : Señal de Win+ Fútbol

: Señal de Online: Disponible a través de la plataforma Win Play

Convocados de América de Cali al partido

Arqueros : Jorge Soto y Santiago Silva

: Jorge Soto y Santiago Silva Defensores : Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia, Jean Pestaña, Ómar Bertel, Cristian Tovar y Esneyder Mena

: Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia, Jean Pestaña, Ómar Bertel, Cristian Tovar y Esneyder Mena Mediocampistas : Rafael Carrascal, Luis Alejandro Paz, Sebastián Navarro, José Cavadía y Franco Leys

: Rafael Carrascal, Luis Alejandro Paz, Sebastián Navarro, José Cavadía y Franco Leys Delanteros : Felipe Gómez, Jóider Micolta, Cristian Barrios, Luis Ramos Leiva y Jan Franc Lucumí

: Felipe Gómez, Jóider Micolta, Cristian Barrios, Luis Ramos Leiva y Jan Franc Lucumí DT: Jorge Da Silva.

La posición de América de Cali en la Liga BetPlay 2025-I

América de Cali llega al partido como líder absoluto del torneo. Con 24 puntos en 11 partidos, ha conseguido mantenerse en lo más alto con una sola derrota en todo el campeonato. En sus dos presentaciones más recientes venció como local a Boyacá Chicó (3-0) y a Fortaleza CEIF (1-0). Su última salida fue el empate ante Deportivo Cali (1-1) en el clásico vallecaucano.

Las últimas 5 visitas de América de Cali a Once Caldas