La Fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-2 tendrá como gran atractivo el duelo entre América de Cali vs Fortaleza CEIF, encuentro que se jugará este sábado 13 de septiembre de 2025 en el estadio Metropolitano de Techo (Bogotá). El partido comenzará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y se disputará con realidades muy distintas: mientras los escarlatas atraviesan un duro momento deportivo, Fortaleza es uno de los animadores del campeonato.

El compromiso se vivirá con especial expectativa porque será el primer partido del ciclo de David González como entrenador de América de Cali. Aunque el exfutbolista aún no estará en el banquillo -dirigirá desde la tribuna-, esta será la oportunidad de ver cómo empieza a moldearse el nuevo proyecto. Por su parte, Fortaleza llega motivado tras imponerse en el clásico capitalino contra La Equidad.

Horario del partido América de Cali vs Fortaleza CEIF de la Liga BetPlay

El encuentro entre escarlatas y bogotanos abrirá la jornada sabatina de la Liga BetPlay. Se disputará en el estadio Metropolitano de Techo con los siguientes horarios destacados:

Colombia, Perú y Ecuador : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. México (CDMX) : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Argentina, Uruguay y Chile : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Estados Unidos (EST) : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Dónde ver América de Cali vs Fortaleza en TV y online

La transmisión del partido será exclusiva para todo el país en las siguientes plataformas:

Televisión : Win Sports y Win+ Fútbol.

: Win Sports y Win+ Fútbol. Streaming online: Win Play.

Será la única manera de seguir en vivo este compromiso de la Fecha 11, con cobertura total de lo que suceda en Bogotá.

Árbitro designado para el partido en el estadio de Techo

La Dimayor confirmó la terna arbitral para este encuentro:

Árbitro central: Alejandro Moncada (Antioquia)

Asistente 1: Javier Patiño (Meta)

Asistente 2: Elkin Abril (Casanare)

VAR: Nicolás Gallo (Caldas)

El partido contará con la asistencia de la tecnología del VAR, clave en la definición de jugadas determinantes.

Así llegan América de Cali y Fortaleza CEIF al duelo en Bogotá

El presente de América de Cali es complicado. El cuadro escarlata ocupa la última casilla de la tabla con apenas 6 puntos en 8 partidos. Además, arrastra una racha negativa de seis jornadas consecutivas sin ganar. En su último compromiso empató 0-0 el clásico ante Deportivo Cali bajo la dirección interina de Álex Escobar. Ahora, con David González como nuevo entrenador, el equipo espera iniciar la remontada.

En contraste, Fortaleza CEIF vive un gran momento. Es tercero de la Liga con 18 puntos en 10 compromisos. Aunque ha ganado solo 2 de sus últimos 5 partidos, su reciente triunfo en el clásico capitalino contra La Equidad (1-0) lo mantiene en la parte alta de la tabla y con confianza para enfrentar al América.

Convocados de América de Cali para el partido ante Fortaleza CEIF

David González definió su primera lista de convocados como entrenador escarlata, la cual presenta una nómina competitiva con varios referentes:

Arqueros : Joel Graterol y Jorge Soto.

: Joel Graterol y Jorge Soto. Defensores : Andrés Mosquera Guardia, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Marcos Mina, Jean Pestaña y Ómar Bertel.

: Andrés Mosquera Guardia, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Marcos Mina, Jean Pestaña y Ómar Bertel. Mediocampistas : Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Felipe Roa y Luis Alejandro Paz.

: Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Felipe Roa y Luis Alejandro Paz. Atacantes: Cristian Barrios, Dylan Borrero, Luis Ramos Leiva, Jhon Murillo, Adrián Ramos, Kevin Angulo, Rodrigo Holgado y Tilman Palacios.

Será clave la experiencia de jugadores como Adrián Ramos, Rafael Carrascal y Joel Graterol, sumada al talento joven que busca ganarse un lugar en el once inicial.