La Liga BetPlay levanta el telón del semestre con un partido que concentra expectativa y novedades. América de Cali recibe a Internacional de Bogotá en el inicio del campeonato 2026-1, en un duelo que marca el arranque oficial de ambos proyectos deportivos.

El encuentro se disputará hoy, sábado 17 de enero de 2025, desde las 4:10 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio Pascual Guerrero. Acá están todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, las designaciones arbitrales y las noticias más relevantes de cada equipo para este debut.

Dónde ver América de Cali vs Internacional de Bogotá en TV y online

El partido contará con transmisión exclusiva a través de los canales oficiales del fútbol profesional colombiano:

TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Win Sports y Win+ Fútbol Online: Win Play

Estas señales tendrán los derechos exclusivos del encuentro, por lo que no habrá transmisión habilitada en otras plataformas ni canales alternativos.

Estadio y condiciones del partido de América de Cali este fin de semana

El compromiso se jugará en el Estadio Pascual Guerrero, ubicado en la ciudad de Cali, uno de los escenarios históricos del fútbol colombiano. América vuelve a casa para iniciar el semestre ante su público, en un recinto que suele marcar diferencia en los estrenos ligueros por su ambiente y exigencia.

Árbitro del partido y equipo VAR

La Comisión Arbitral designó a Héctor Rivera (Nariño) como juez central del compromiso. Estará acompañado por:

Asistente 1: Róbinson Medina (Risaralda)

Róbinson Medina (Risaralda) Asistente 2: Jesús Otero (Sucre)

Jesús Otero (Sucre) VAR: Luis Picón (Antioquia)

Un equipo arbitral con experiencia en primera división para un partido que abre oficialmente la temporada.

Noticias del América de Cali para el debut en la Liga BetPlay 2026-1

El conjunto escarlata inicia el semestre con David González como director técnico, en lo que será su primer torneo completo al frente del equipo. Para esta Liga BetPlay 2026-1, América apostó fuerte en el mercado de fichajes, sumando nombres de peso como Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Marlon Torres, Danny Rosero y Yeison Guzmán, refuerzos pensados para pelear en la parte alta.

No obstante, el cuerpo técnico confirmó cuatro bajas importantes por lesión para este primer partido: Dylan Borrero, Jhon Murillo, Jan Franc Lucumí y Marcos Mina, ausencias que condicionan las variantes, especialmente en zonas ofensivas y defensivas. Aun así, el plantel mantiene expectativas altas para el estreno en casa.

Internacional de Bogotá: debut absoluto en la Liga BetPlay

Para Internacional de Bogotá, el partido representa un hito histórico. Será su debut oficial en la Liga BetPlay, luego de la transformación institucional del club que anteriormente competía bajo el nombre de La Equidad. El equipo capitalino afronta esta nueva etapa con el argentino Ricardo Valiño como director técnico.

El reto es inmediato y exigente: debutar en primera división visitando el Pascual Guerrero. El enfoque estará puesto en competir, adaptarse rápidamente a la categoría y comenzar a construir identidad en su primera experiencia oficial en el certamen.

Ficha del partido: América de Cali vs Internacional de Bogotá

Competición: Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 1

Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 1 Fecha: Sábado 17 de enero de 2025

Sábado 17 de enero de 2025 Hora: 4:10 p. m. (Colombia)

4:10 p. m. (Colombia) Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

Pascual Guerrero (Cali) TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Win Sports y Win+ Fútbol Streaming: Win Play

Win Play Árbitro: Héctor Rivera (Nariño)

Héctor Rivera (Nariño) VAR: Luis Picón (Antioquia)

Un estreno cargado de novedades que marca el inicio del nuevo semestre del fútbol colombiano.