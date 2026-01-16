Después de un 2025 marcado por frustraciones deportivas y una creciente inconformidad de la hinchada, en América de Cali se abrió un debate profundo sobre el rumbo institucional. Las críticas dejaron de ser aisladas y se transformaron en una presión directa hacia Tulio Gómez, máximo accionista del club, a quien muchos señalaron como responsable de un proyecto que no logró dar el salto definitivo. Esta semana, el propio dirigente confirmó lo que durante meses fue un rumor fuerte en el entorno escarlata: su ciclo está llegando a su fin.

Tulio Gómez admite que su ciclo en América está cumplido

En entrevista con el programa Zona Libre de Humo, Tulio Gómez fue claro y directo al reconocer que considera cerrada su etapa al frente de América de Cali y que ya analiza seriamente la venta de su participación accionaria. Sus palabras marcaron un antes y un después en la actualidad del club.

“Después de los Rodríguez Orejuela, nosotros somos la familia que más plata le ha metido a América y solamente la recuperaremos cuando vendamos. Nuestro ciclo en América ya se cumplió, pero lo que pasa es que vender América no es como vender un carro o una casa. Yo creo que ya hicimos lo que teníamos que hacer”, afirmó Gómez.

El dirigente enumeró los objetivos que, desde su visión, ya se cumplieron bajo su administración: regreso a Primera División, fortalecimiento de la cantera, sede deportiva propia y protagonismo internacional, aunque reconoció que aún falta un título de peso.

“Los objetivos eran sacar a América de la B, fortalecer la cantera, tener sede propia, volver a ser protagonista a nivel internacional, que es lo que nos falta. No desconocemos que nos hace falta otro título”, agregó.

La venta no será sencilla: qué tipo de inversor busca América

Gómez dejó claro que la venta del club no se hará a cualquier precio ni con cualquier interesado. En su relato, reveló que ya existieron acercamientos formales, incluso uno que estuvo muy cerca de concretarse.

“Estuvimos cerca de vender al Grupo Caltac, pero nos dio miedo porque son venezolanos y, cuando caigan Maduro y toda esa gente, empiezan a investigarlos”, explicó.

El máximo accionista fue enfático en que América de Cali necesita un respaldo económico fuerte y confiable, con ambición deportiva internacional.

“Ahora ha llegado gente, pero nosotros necesitamos que sea rica y poderosa para que vuelva a América un equipo grande. Queremos un fondo poderoso que invierta para pelear la Copa Libertadores. El fútbol colombiano es muy pobre”.

América y el mercado: faltan goles para 2026

Más allá del plano institucional, América de Cali sigue con frentes abiertos en lo deportivo. Tulio Gómez reconoció que el equipo aún no está completo y que el gran déficit está en ataque.

“Faltan un par de delanteros. Tenemos muchos extremos”, afirmó, antes de referirse a situaciones puntuales del mercado.

Sobre Cristian Barrios, confirmó que el acuerdo entre clubes ya existe: “Lo de Cristian Barrios ya está acordado por parte de América, pero les falta arreglar con el jugador y sus representantes. Se va vendido por un 80%”.

También se refirió al caso de Stiven Rodríguez y una negociación frustrada con Junior: “A Stiven Rodríguez lo domina un empresario que fue directivo del Deportivo Cali. Don Fuad Char nos ofreció intercambiarlo por Barrios, pero no se dio”.

El ‘killer’ sudamericano que busca América de Cali

Tras la salida de Luis Ramos, la prioridad del cuerpo técnico y la dirigencia es clara: incorporar un delantero que garantice goles en 2026. Gómez confirmó que hay varios nombres sobre la mesa y dos opciones que hoy concentran la atención.

Daniel Valencia, el goleador ecuatoriano en carpeta

Uno de los nombres revelados por el propio Tulio Gómez es el del ecuatoriano Daniel Valencia, actual figura del Manta FC.

“Daniel Valencia está en la carpeta”, aseguró, sin profundizar en cifras ni estados avanzados de negociación.

Valencia, de 29 años, fue el goleador de la primera división de Ecuador con 21 goles y 2 asistencias en 35 partidos, siendo clave para que su equipo mantuviera la categoría. Actualmente es seguido por clubes como Barcelona de Guayaquil, Emelec e Independiente del Valle, y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, lo que obliga a América de Cali a negociar sus derechos deportivos.

José Neris, el plan A que sigue en pausa

El otro nombre fuerte es el del uruguayo José Neris, quien viene de marcar 16 goles en 2025 con Montevideo City Torque. Gómez reconoció que es la primera opción del club.

La operación, sin embargo, se ha frenado por su situación contractual, ya que Neris pertenece a Colón de Argentina. En América esperaban que quedara libre, algo que por ahora no ocurrió.

En el club ya tienen acordados los términos personales con el atacante de 25 años, pero mientras no se destrabe su salida, la negociación permanece en pausa y la dirigencia analiza alternativas.

Un cierre de ciclo y un futuro en construcción

Las declaraciones de Tulio Gómez confirman que América de Cali atraviesa un momento bisagra: posible cambio de dueño, un mercado de fichajes aún incompleto y la urgencia de volver a competir al máximo nivel. El cierre de un ciclo parece inevitable; ahora, el gran interrogante es quién tomará la posta y con qué ambición llegará para liderar el próximo capítulo de la historia escarlata.