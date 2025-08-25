Enrique Camacho, presidente de Millonarios, sorprendió con declaraciones que han abierto un amplio debate en el entorno del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). El dirigente aseguró que la plantilla actual del club es más costosa que la del semestre pasado, pese a la salida de figuras de gran renombre que marcaron la diferencia en torneos recientes.

Enrique Camacho y su defensa de la nueva nómina

Durante una rueda de prensa, el dirigente Embajador sostuvo que, en términos de inversión y balances financieros, el actual grupo de jugadores representa un gasto mayor para el club. La afirmación llamó la atención de los aficionados, considerando que el equipo hace apenas unas semanas contaba con referentes como Radamel Falcao García, Álvaro Montero, Daniel Cataño y Daniel Ruiz, todos con jerarquía y experiencia en el ámbito nacional e internacional.

Según Camacho, los nuevos refuerzos, entre los que destacan Edwin Mosquera, Guillermo de Amores, Álex Castro, Bruno Sávio y Cabezas Hurtado, implicaron un esfuerzo económico significativo. Aunque sus nombres no generan la misma proyección mediática, el presidente manifestó confianza en que podrán aportar al proceso deportivo del club.

«Entiendo las molestias de la afición y nosotros seguiremos trabajando por recomponer el camino y hacer a Millonarios mucho más grande todos los días. En ese orden de ideas, estamos satisfechos con las apuestas y refuerzos que hicimos para este semestre y estamos convencidos que son jugadores que van a rendir en el club. Incluso, en nuestras cuentas y balances financieros, esta plantilla para este torneo del año es superior en inversión y costos que la que tuvimos el primer semestre de 2025», aseguró el dirigente Embajador ante el asombro de los presentes.

Hinchada de Millos dividida por las declaraciones

Las palabras del directivo generaron desconcierto entre buena parte de la afición Albiazul. Muchos seguidores consideran que, aunque el plantel pueda ser más caro en cifras, el rendimiento deportivo no justifica un mayor gasto. El presente de Millonarios es preocupante: ocupa posiciones bajas en la tabla y vive uno de sus peores arranques en los últimos años.

En redes sociales, algunos hinchas calificaron como incoherente el hecho de pagar más por jugadores de menor renombre, cuestionando la gestión administrativa y el rumbo que lleva el club. Para ellos, el incremento en los costos refleja errores en la planeación y decisiones que no favorecen el futuro inmediato del equipo.

El debate sobre el valor real del plantel

Expertos en el mercado de fichajes coinciden en que el costo de un equipo no siempre guarda relación directa con el prestigio de sus integrantes. Factores como edad, condiciones contractuales o cláusulas especiales pueden encarecer a ciertos jugadores sin que esto garantice un mejor rendimiento en la cancha.

Lo cierto es que las palabras de Enrique Camacho han dejado un aire de polémica en el entorno Embajador. Mientras los directivos defienden la inversión y apelan a la paciencia, la hinchada exige resultados deportivos inmediatos, en un momento donde la Liga BetPlay no ofrece margen de error y la presión sobre el club crece semana a semana.