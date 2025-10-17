América de Cali atraviesa días decisivos en su temporada. Tras eliminar a Junior de Barranquilla en una dramática tanda de penales (8-7) por la Copa BetPlay, el equipo escarlata podría afrontar el partido más importante del semestre sin el respaldo de su hinchada en el estadio Pascual Guerrero.

La sanción pendiente de la Dimayor

La Dimayor mantiene vigente una sanción impuesta a América de Cali por los disturbios registrados en la final de la Copa BetPlay 2024, donde el club cayó ante Atlético Nacional. En aquel entonces, el máximo ente del fútbol colombiano determinó que el equipo debía disputar cinco partidos a puerta cerrada en este certamen, debido a los desmanes protagonizados por sus hinchas en las tribunas del estadio.

Hasta la fecha, América ha cumplido tres de los cinco juegos establecidos en la sanción, por lo que restan dos encuentros sin público. Este panorama complica el deseo del club de contar con su afición en las instancias finales de esta competición.

El objetivo: salvar el semestre con la Copa Colombia

El conjunto dirigido por David González vive un semestre irregular en la Liga BetPlay, donde sus opciones de clasificación son mínimas. Por ello, la Copa Colombia se ha convertido en el gran objetivo para salvar el año deportivo y alcanzar un título que históricamente le ha sido esquivo.

América ya está en las semifinales, donde enfrentará al ganador del cruce entre Atlético Nacional y Once Caldas. El cuadro verdolaga tiene la ventaja, tras imponerse 0-1 en Manizales, y definirá la serie este miércoles 22 de octubre en el Atanasio Girardot.

América de Cali y el pedido claro a Dimayor

Ante esta situación, la presidenta del club, Marcela Gómez, lidera una gestión formal ante la Dimayor para solicitar el levantamiento de la sanción. El argumento principal del América es que ya cumplió el 75% del castigo y que disputar una semifinal y una eventual final sin público afectaría directamente el espectáculo y el valor de mercado del Fútbol Profesional Colombiano.

La entidad rectora deberá evaluar el caso en las próximas horas, dado que el calendario del torneo es ajustado y las semifinales deben programarse con rapidez. En caso de una respuesta negativa, América podría verse obligado a disputar, incluso, el partido por el título sin hinchas en las tribunas, un hecho sin precedentes para la institución escarlata.

El distanciamiento de la hinchada americana continúa

Paradójicamente, el Pascual Guerrero ha lucido con baja asistencia en varios juegos recientes de Liga BetPlay. Las barras organizadas del América mantienen un boicot contra la familia Gómez, propietarios del club, como forma de protesta por la falta de títulos en los últimos cinco años y la gestión directiva actual.

Los grupos de aficionados han exigido la venta del equipo o una inversión significativa en refuerzos para volver a pelear campeonatos. En sus comunicados, han sido enfáticos en que no regresarán al estadio mientras no haya cambios estructurales en la administración.

Un posible retorno excepcional

A pesar del distanciamiento, trascendió que los hinchas estarían dispuestos a regresar temporalmente para acompañar al equipo en las semifinales y una eventual final de Copa BetPlay, entendiendo que esta podría ser una oportunidad única de conquistar el trofeo por primera vez en la historia del club.

La decisión final dependerá de la Dimayor, que deberá determinar si América podrá vivir con su gente el partido más crucial del semestre o si, por el contrario, deberá continuar jugando en un Pascual Guerrero vacío.